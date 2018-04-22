屏東第一鮪拍賣會 每公斤8600價格創近十年來新高！

2018-04-22 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東第一鮪拍賣會今天上午在東港魚市場熱鬧展開，東港籍漁船魚來滿6號捕獲的第一鮪秤重後重達206公斤，拍賣會也喊出每公斤8600元近十年來的歷史新高紀錄，總價為177萬1600元，得標者東港佳珍老闆蕭受發更是第10次標下第一鮪。

今年「屏東第一鮪」由東港籍漁船「魚來滿6號」在台灣東南方海域捕獲，船長林家瑞18日上午即時通報東港區漁業電台， 19日火速返抵東港漁港並由鑑定委員會驗明正身符合相關標準，屏東縣政府今天上午辦理第一鮪拍賣會。

魚來滿6號上午10點在熱鬧的鞭炮聲迎接及海巡艦艇帶領下緩緩開進東港魚市場靠港，萬眾矚目下拉起第一鮪上岸秤重，由屏東縣長潘孟安揭曉重達206.4公斤，運上舞台過程中雖一度滑落坡道，不過馬上被漁工拉正救回，虛驚一場。

拍賣會以每公斤1000元起跳且喊價以100元為單位，今年每破千元整數都會有森巴女郎跳曼妙舞姿炒熱氣氛，雖然喊價緩慢，最後衝破前年拍賣每公斤7600元歷史紀錄，最後由東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發喊出每公斤8600元得標。