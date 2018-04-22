屏東第一鮪拍賣會 每公斤8600價格創近十年來新高！
屏東第一鮪拍賣會今天上午在東港魚市場熱鬧展開，東港籍漁船魚來滿6號捕獲的第一鮪秤重後重達206公斤，拍賣會也喊出每公斤8600元近十年來的歷史新高紀錄，總價為177萬1600元，得標者東港佳珍老闆蕭受發更是第10次標下第一鮪。
今年「屏東第一鮪」由東港籍漁船「魚來滿6號」在台灣東南方海域捕獲，船長林家瑞18日上午即時通報東港區漁業電台， 19日火速返抵東港漁港並由鑑定委員會驗明正身符合相關標準，屏東縣政府今天上午辦理第一鮪拍賣會。
魚來滿6號上午10點在熱鬧的鞭炮聲迎接及海巡艦艇帶領下緩緩開進東港魚市場靠港，萬眾矚目下拉起第一鮪上岸秤重，由屏東縣長潘孟安揭曉重達206.4公斤，運上舞台過程中雖一度滑落坡道，不過馬上被漁工拉正救回，虛驚一場。
拍賣會以每公斤1000元起跳且喊價以100元為單位，今年每破千元整數都會有森巴女郎跳曼妙舞姿炒熱氣氛，雖然喊價緩慢，最後衝破前年拍賣每公斤7600元歷史紀錄，最後由東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發喊出每公斤8600元得標。
蕭受發過去已經有9次得標買下第一鮪紀錄，今年再度標下第一鮪就是第10次，蕭受發表示，自己以前曾經討海也是船長出身，能體會漁民的辛勞，希望藉此鼓勵漁民並維持產業，營收所得將捐給東港區漁會做為漁民海難救助金。
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