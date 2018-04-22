感動小英的恆春工商學生儀隊 奪全國南區賽冠軍

2018-04-22 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



成軍僅4年的屏東縣恆春工商學生儀隊，去年7月在海陸儀隊出身的教官林俊成指導下，一路衝進全國賽，熱血教官帶領偏鄉高職儀隊勇闖全國的故事，感動了蔡英文總統，特別接見勉勵；昨天在高雄市舉行的學生儀隊全國南區初賽，恆商以比去年難度更高的「靜默槍法」操演蟬連冠軍，台南女中和高雄女中分居2、3。

「今年換成白色醒目的隊服，加入新練的特技槍法，內容比去年更精采！」林俊成說，去年有3名隊員畢業，隊員今年在南區初賽沒有太大把握蟬連冠軍，但去年獲總統接見勉勵殊榮激勵著孩子，今年特別加練美軍儀隊的特技槍法，槍上依然上刺刀，整齊的動作和有視覺美感隊型變換，海軍司令看了都驚訝。

恆春工商儀隊上場表演只有13男5女，和台南女中、高雄女中的40人相較顯得迷你；高三的隊長呂家慶說，林俊成傳授他們獨步全台的「靜默槍法」並上刺刀表演，在沒有音樂伴奏下操演槍法，除了團隊默契要好，高難度的特技槍法，每個人都要靠意志力反覆練習，「不管能不能蟬連冠軍，隊員賽前集訓時全拚了，當宣布冠軍時，大家欣喜若狂」。