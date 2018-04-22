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投入偏鄉醫療 暖心醫者前仆後繼

2018-04-22 04:55聯合報 記者王昭月╱即時報導

偏遠地區醫療資源向來匱乏，所幸還有不少醫護人員懷抱「史懷哲」的精神前仆後繼，部分愛心社團捐贈醫療器材，點亮偏鄉醫療的曙光。

在高雄長期投入偏鄉醫療的醫者不乏其人，除了高雄榮總前醫師林鴻民國91年前進偏鄉，當六龜衛生所主任逾16年，桃源衛生所主任邱孟肇即駐守南橫山區近20年，他入境隨俗學布農語，深入部落行醫，八八災後還常攀山越嶺徒步送藥，守護民眾健康不間斷，獲選為27屆醫療奉獻獎得主，他自謙「來山區服務沒有比較了不起，我剛好就是適合這裡」。

最近到六龜衛生所看診的婦產科醫師歐清輝，很早就想服務偏鄉，早年醫界號召前進馬拉威時就想去，可惜顧慮妻小無法成行。如今退休，六龜衛生所剛好有開設婦產科的需求，他一了心願。

4月3日首次到六龜駐診，歐清輝清早7點多就上路，來回花2、3小時，衛生所裡也僅一具老舊的超音波可用，但不以為苦。他說，「六龜是起步，那瑪夏如果需要我也會去」。

前高雄榮總醫師林鴻，當六龜衛生所主任逾16年，他自認不是什麼英雄，只是做好份內該做的事，而今六龜衛生所陸續增設各專科。

「很多事都是水到渠成」林鴻說，包括今年元月六龜開始有血液透析服務；六龜長期缺牙醫，如今經高雄市牙醫師公會派駐牙醫，已改變窘境。另，部立旗山醫院支援復健科醫師，高雄榮總支援眼科醫師，眼科所需的眼睛攝影儀器，是鳳山獅子會致贈。

林鴻說，來六龜支援的醫師雖可領微薄車馬費，若無心，光車程就花2、3小時，誰來？

六龜衛生所努力不輟，附設的洗腎室終於啟用，是平地第一間附設洗腎室的衛生所。記者王...
六龜衛生所努力不輟，附設的洗腎室終於啟用，是平地第一間附設洗腎室的衛生所。記者王昭月／翻攝
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