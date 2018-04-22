偏遠高雄六龜區 終於有婦產科

2018-04-22 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄六龜區位處偏遠、醫療匱乏，當地婦女堅毅認命，有人即使子宮脫垂到快掉出來，仍隱忍沒有就醫，六龜衛生所奮戰多年，今年終於開設婦產科，為六龜的醫療史寫下紀錄，也讓婦女就醫更有保障。

今年4月起每周二上午，六龜衛生所開始有婦產科醫師駐診，剛從市立聯合醫院退休的醫師歐清輝，主治一般婦科，3日首次在六龜開診，約7、8名婦女求治，當中有年輕女孩因月經不規則求醫，也有解尿困難老婦就診。

六龜當地沒有婦產科，婦女「有疾」不是隱忍，就要長途跋涉求醫，如今衛生所開設婦產科，提供很大的就醫便利。

六龜衛生所主任林鴻說，鄉下婦女多半需扛家擔，很多婦人到衛生所看病到一半急忙要趕回家煮飯，有人子宮脫垂到快掉下來，一咳嗽就「挫尿」，仍只在底褲墊衛生紙而已，讓人於心不忍。

六龜全區僅4家診所，集中在較熱鬧的六龜里，散居各村落的病患就醫不便，一有急重症，只能往最近的旗山醫院送或跋涉到高雄市區就診。