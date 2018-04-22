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偏遠高雄六龜區 終於有婦產科

2018-04-22 00:26聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄六龜區位處偏遠、醫療匱乏，當地婦女堅毅認命，有人即使子宮脫垂到快掉出來，仍隱忍沒有就醫，六龜衛生所奮戰多年，今年終於開設婦產科，為六龜的醫療史寫下紀錄，也讓婦女就醫更有保障。

今年4月起每周二上午，六龜衛生所開始有婦產科醫師駐診，剛從市立聯合醫院退休的醫師歐清輝，主治一般婦科，3日首次在六龜開診，約7、8名婦女求治，當中有年輕女孩因月經不規則求醫，也有解尿困難老婦就診。

六龜當地沒有婦產科，婦女「有疾」不是隱忍，就要長途跋涉求醫，如今衛生所開設婦產科，提供很大的就醫便利。

六龜衛生所主任林鴻說，鄉下婦女多半需扛家擔，很多婦人到衛生所看病到一半急忙要趕回家煮飯，有人子宮脫垂到快掉下來，一咳嗽就「挫尿」，仍只在底褲墊衛生紙而已，讓人於心不忍。

六龜全區僅4家診所，集中在較熱鬧的六龜里，散居各村落的病患就醫不便，一有急重症，只能往最近的旗山醫院送或跋涉到高雄市區就診。

民國39年創建的六龜衛生所起初借用警局廳舍，70年獨立興建，但因偏遠不便，醫師無法久留，25年換了10位。林鴻醫師民國91年接衛生所主任後，醫務趨於穩定，他引入不少醫療資源，陸續開設眼科、牙科，去年完成衛生所改建，附設的洗腎室今年元月啟用，是平地第一間附設洗腎中心的衛生所，婦產科則是六龜有史以來首設。

剛退休的婦產科醫師歐清輝（左）自告奮勇前進六龜衛生所看診，讓偏遠的六龜區終於有了...
剛退休的婦產科醫師歐清輝（左）自告奮勇前進六龜衛生所看診，讓偏遠的六龜區終於有了婦產科。記者王昭月／攝影
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六龜衛生所去年完成改建。記者王昭月／攝影
六龜衛生所去年完成改建。記者王昭月／攝影
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六龜衛生所努力不輟，附設的洗腎室終於啟用，是平地第一間附設洗腎室的衛生所。記者王...
六龜衛生所努力不輟，附設的洗腎室終於啟用，是平地第一間附設洗腎室的衛生所。記者王昭月／翻攝
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原籍香港的前高雄榮總主治醫師林鴻（左），16年前接任六龜衛生所主任至今，守護居民...
原籍香港的前高雄榮總主治醫師林鴻（左），16年前接任六龜衛生所主任至今，守護居民健康不離。記者王昭月／攝影
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六龜衛生所婦產科

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