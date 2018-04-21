視長如親 北越女阮氏芳當選高市模範勞工

2018-04-21 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市今午表揚模範勞工，遠渡重洋的移工們，表現得不遑多讓，來台13年的越南籍阮氏芳，照顧老人家專業又貼心，雇主都把她視如親人，她沒想到來台灣工作竟能獲選模範勞工，且還重拾書本，彌補失學的遺憾。

表揚活動在高雄圓山飯店舉辦，由副市長楊明州授獎，楊明州說 ，勞工朋友是促進高雄進步與繁榮的榮耀，市府會建構安全健康的職場環境，成就幸福高雄。

高雄81名模範勞工中，有20移工在不同崗位奉獻自己，深獲倚重。來自北越的42 歲移工阮氏芳，13年前渡海來台擔任家庭看護，半年前轉換雇主之際，在醫院認識現在的雇主吳六姬，雙方十分投緣，之後幫吳照顧93歲的婆婆劉周淑清。

吳六姬說，阿芳十分專業，將老奶奶照顧得無微不至，平日呵護吃飯穿衣，半夜天冷更起來幫忙換尿片，蓋被，兩人互動親密，偶而還會逗嘴，親如家人。

阮氏芳為照顧好老人家，平時也會上網研究如何烹調食物，有時長輩耍孩子氣，她還會軟硬兼施。儘管每月所得微薄，但阮氏芳十分上進，在文藻大學及高雄市立空中大學進修，強化語言溝通等能力，平時更熱心公益，也到小學環保志工，獲頒20多張獎狀。

泰籍移工俸儒傳，父親是泰北孤軍，自大陸雲南逃出來移居泰北美斯樂，12年前來台的他，目前在燁聯鋼鐵擔任通譯，擔任資方與移工間的溝通橋梁，深獲雇主讚賞，已有要好對象的他期待當「台灣女婿」，未來依親留在台灣，他笑說「台灣已是他第二個故鄉」。