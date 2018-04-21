造訪世外桃源金門 蔡維忠放下心中砲聲

2018-04-21 21:56 中央社 金門縣21日電



八二三砲戰60年了，當年不只金門民眾膽顫心驚，對岸的大陸同胞也是惶惶不可終日。來自晉江的蔡維忠最近首度造訪金門，這發現金門仿佛世外桃源，完全不似兒時想像那般肅殺。

蔡維忠的家鄉塘東村，位於泉州晉江圍頭半島，離金門島只有7、8公里。1958年8月23日傍晚，解放軍就是從金門東北對面的圍頭半島、正北的蓮河和西面的廈門等地發起襲擊，萬砲齊轟金門，揭開舉世聞名的「八二三砲戰」序幕。

1959年出生的蔡維忠說，媽媽懷著他躲砲戰，由於砲戰持續了20年，他是在砲聲中長大的。回憶兒時，他說，聽見砲聲一響就緊張萬分，如果砲聲越來越響、越來越尖，那就是從金門打過來的，心繃得更緊。

蔡維忠憶及小時候從家裡走幾步到小山坡上，就能隔海看見金門；如果天氣晴朗，還能隱約看見車輛在公路上行駛。

他說，曾多次夢見國民黨「反攻大陸」，艦艇衝上岸；這次他在金門八二三戰史館看到艦艇搶灘畫面，與兒時夢中「反攻大陸」情景如出一轍，直言當年的恐懼，到現在記憶猶新。

蔡維忠廈門大學生物系畢業後，負笈美國攻讀分子生物學，長年旅居紐約，在生物醫學公司研發新藥。他說，揮之不去的砲聲並未因年歲增長而消減，即便日後離開家鄉，從太平洋到大西洋，腦海裡的砲聲也從未遠颺。

其實蔡維忠壓根沒想到會來金門。2014年11月，他隨美國「僑報」訪問團到福建采風，到通往金門的五通碼頭參觀，才知大陸與金門通航已像家常便飯一樣了。他驚訝昔日對峙的金廈，如今成了交通要道。當下有股衝動要到金門，到當時對著家鄉發射砲彈的地方，「把心中的砲聲放下」。

今年4月，他終於有了這個機會。他利用廈大同學會在廈門舉辦之際，先到金門待了2天；在金門縣寫作協會理事長王先正等人陪同下，走訪八二三戰史館、獅山砲陣地和水頭聚落等景點。

從獅山砲陣地，蔡維忠看到了對岸的圍頭半島。他說，塘東就在圍頭左邊。在砲陣地裡，他也觀看了砲擊示範，心想，當年聽到砲聲可能就是從這裡或附近發射過去的吧，感觸萬千。他說，「砲戰成為歷史了，這裡應當是把砲聲放下的好地方了」。

隔天天還未亮，他聽到清脆的鳥叫聲，在下榻的旅館醒過來。他說，這是一種安詳的聲音，和當年的砲聲形成鮮明對比；當晚，他和金門寫作協會成員聚餐，看到大家似乎不再擔心打仗了。他覺得現在的金門宛如世外桃源，充滿和平與寧靜。

雖然研究的是生化，蔡維忠酷愛寫作，現為北美華文作家協會秘書長，曾在「僑報」發表「金門的砲聲」。他說，「我來了，這頁歷史就翻過去了；我也了了心願」。下次，他要寫一篇「金門的鳥聲」。

北美華文作家協會理事長游江得知他蔡維忠拜訪金門，特別請他向金門縣寫作協會致意，並致贈北美作家協會叢書。王先正也期盼兩會有機會交流。