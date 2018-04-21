澎湖海廢垃圾驚人 淨灘清理近10公噸

2018-04-21 12:57 中央社 澎湖縣21日電



澎湖海廢垃圾數量之多，幾乎掩蓋岸際沙灘，縣環保局今天配合國際港灣年，700多位軍民在龍門後援港岸際淨灘，短短2個小時清理出近10公噸的海漂垃圾，讓岸際沙灘再回昔日潔淨。

澎湖縣政府環保局今天動員岸巡總隊、海巡、中油、台電尖山發電廠、澎湖營業處、澎管處、湖西公所、各級學校、社區、環保志工等750多人一起淨灘。前後已9度行腳台灣的「台灣阿甘」林明德與縣長陳光復、湖西鄉長吳政杰、台電處長陳慶平、議員成萬貫、陳振中等人都一起撿拾海漂垃圾。

環保局原本在龍門後援的沙灘上架設有攔網，今天也由陳光復等人先行拆除清除，待東北季風吹起時再行架設，讓海灘更增添自然美麗。

陳光復表示，海廢是全世界的問題，澎湖全縣有90座島嶼、19座有人居住島嶼，海岸線長達380公里，只要有岸際或是沙灘的地方，都會有來自世界各地的海漂垃圾，澎湖鄉親很辛苦，隨時隨地都在進行淨灘，以保有美麗的岸際環境。

今天的淨灘活動全程1.3公里，700多位軍民、志工在短短2個小時中，在岸際沙灘上清理出一般垃圾6.6噸、資源回收2.6噸，魚具廢棄0.5噸、保麗龍海漂物0.2公噸，總計近10噸，其中海漂流木更多，將以機械進行清除，所有海漂垃圾由公所垃圾車清運。

環保局今天在淨灘時也設置有海廢監測區，其中無論是寶特瓶、浮標、玻璃與塑膠等海廢，都是來自中國佔最多，寶特瓶有75公斤、數量1957支；另外，浮標有170公斤、玻璃100公斤、塑膠類15公斤。