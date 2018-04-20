愛鄉華僑李福南 慨捐金大珍貴藏品

2018-04-20 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



旅居新加坡的金門華僑李福南回饋家鄉，多年來捐贈51件個人收藏品給金門大學，金大今天為其所捐贈的收藏藝品舉辦「李福南陶瓷藝品珍藏」揭牌儀式，感謝他對地區的貢獻。

今年72歲的李福南是金門華僑第二代，祖籍金門縣復國墩，他出生在馬來西亞，後來到台灣求學，政大外交系畢業後選擇到新加坡創業，憑著金門人勤奮打拚的毅力和精神，經營土地房屋仲介以及貿易業有成。

李福南遊歷世界各地，喜愛收藏各式的陶瓷藝品，數十年來，蒐羅包括文房四寶、生活器皿及玲瓏玩物等，品類極多，年代跨及明末、晚清和民國以後。李福南熱愛家鄉金門，每每談話中提及金門的過去、現在與未來，愛鄉之情溢於言表，也常把子孫帶回金門，讓他們都能認識家鄉。

李福南從2014年起陸續贈送金大藝術品，包括陶瓷作品18件，金屬作品7件，木質作品7件，及竹製、玻璃、紡織、畫作等各式藝術品共51件。金大為感念他的貢獻，特別在圖資大樓1樓「陳成龍閱覽室」，為他開闢專屬展覽空間。

金大校長黃奇指出，一個學校的發展不能只有硬體，人文、藝術方面的涵養也很重要，感謝李福南為故鄉學校能增添更多的藝文氣息，多次捐贈藝術品。