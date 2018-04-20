親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

愛鄉華僑李福南 慨捐金大珍貴藏品

2018-04-20 19:28聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

旅居新加坡金門華僑李福南回饋家鄉，多年來捐贈51件個人收藏品給金門大學，金大今天為其所捐贈的收藏藝品舉辦「李福南陶瓷藝品珍藏」揭牌儀式，感謝他對地區的貢獻。

今年72歲的李福南是金門華僑第二代，祖籍金門縣復國墩，他出生在馬來西亞，後來到台灣求學，政大外交系畢業後選擇到新加坡創業，憑著金門人勤奮打拚的毅力和精神，經營土地房屋仲介以及貿易業有成。

李福南遊歷世界各地，喜愛收藏各式的陶瓷藝品，數十年來，蒐羅包括文房四寶、生活器皿及玲瓏玩物等，品類極多，年代跨及明末、晚清和民國以後。李福南熱愛家鄉金門，每每談話中提及金門的過去、現在與未來，愛鄉之情溢於言表，也常把子孫帶回金門，讓他們都能認識家鄉。

李福南從2014年起陸續贈送金大藝術品，包括陶瓷作品18件，金屬作品7件，木質作品7件，及竹製、玻璃、紡織、畫作等各式藝術品共51件。金大為感念他的貢獻，特別在圖資大樓1樓「陳成龍閱覽室」，為他開闢專屬展覽空間。

金大校長黃奇指出，一個學校的發展不能只有硬體，人文、藝術方面的涵養也很重要，感謝李福南為故鄉學校能增添更多的藝文氣息，多次捐贈藝術品。

李福南認為獨樂樂不如眾樂樂，謝謝金大為這些收藏品準備了優質的永久陳展場地。另一方面，他也期許能凝聚後代子孫的力量，將金門精神繼續留存下去。

金門僑親李福南（右三）多年來捐贈金門大學各式珍貴藝術品，金城國中退休校長楊清國（...
金門僑親李福南（右三）多年來捐贈金門大學各式珍貴藝術品，金城國中退休校長楊清國（左三）特別致贈「愛鄉義舉」墨寶表彰他。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門僑親李福南（右四）多年來捐贈金門大學各式珍貴藝術品，校方今舉辦「李福南陶瓷藝...
金門僑親李福南（右四）多年來捐贈金門大學各式珍貴藝術品，校方今舉辦「李福南陶瓷藝品珍藏展暨紀念牌」揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門新加坡馬來西亞

相關新聞

陳菊交棒許立明 感謝市民12年相挺

2018-04-20 18:52

金門是水獺樂土？韓國專家跨海來取經

2018-04-20 17:47

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

高市旅行公會國際旅展跨進20年 賀陳旦看好國內觀光

2018-04-20 19:24

助屏東洋蔥農度難關 2縣籍立委熱力促銷

2018-04-20 19:13

早年俗俗賣的飛魚 時至今日身價大不同

2018-04-20 17:41

遊客注意 旗山老街這些路段違停最容易被人檢舉

2018-04-20 16:54

業者捐贈百台涼風空氣清淨機 高市幼兒園進行空品研究

2018-04-20 16:53

高雄市長交接管制嚴 民眾怨無法洽公

2018-04-20 16:16

陳菊和代理市長交接 4度哽咽、流淚到眼睛紅腫

2018-04-20 16:04

國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46

高雄鐵路地下化了 但市區兩條南北交通動脈仍不通

2018-04-20 10:36

台東霧鹿、法國尼魯達學生來訪 金門吸引跳島旅遊

2018-04-20 00:10

高雄旅展享優惠 農業局多檔遊程 現場再送農特產

2018-04-19 23:02

恆春洋蔥送進休息站 旅客：「幫蔥農，非買不可!」

2018-04-19 22:58

雨沒來 抽不出地下水 農民抱怨：馬達都燒壞了！

2018-04-19 22:44

視察中油研發專區 陳菊：石化產業須升級

2018-04-19 22:32

影╱陳菊：高雄才是我永遠的家

2018-04-19 20:28

高市環評大會通過震南案 環團：再提訴願

2018-04-19 18:35

科技農民太厲害！能空拍能感測還能預估產量

2018-04-19 18:04

影╱屏東「第一鮪」來了！第一年當船長就拔得頭籌

2018-04-19 17:18

墾丁「風吹砂」遭路切 公路總局不想繞道原貌難再現

2018-04-19 16:35

明天卸任市長 陳菊盼接棒代理人政績亮麗

2018-04-19 15:08

大鵬灣開發進度緩慢 東港鎮代：從黑髮等到白髮

2018-04-19 14:36

民批輕軌縮路權 高市：動線調整不影響

2018-04-19 14:12

鐵票倉怒了！高雄大海報：民進黨不倒 經濟不會好

2018-04-19 13:02

屏東小綠人脫單成功 將前進坎城揚威國際

2018-04-19 09:31
看更多

熱門文章

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

噁！這些私宰雞作「米血糕」 你敢吃嗎

2018-04-19 22:21

吊車高掛鞭炮迎大甲媽 結果收到3萬元罰單

2018-04-20 10:01

公告3天就做 台灣大道2路口明起禁左轉

2018-04-20 00:08

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04

影／大甲媽已駐駕北斗奠安宮 附近道路塞爆

2018-04-19 21:28

圖輯／60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

2018-04-20 12:05

彩虹「會笑、會自燃」 全球最老的彩虹在台灣

2018-04-20 10:00

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

影╱PM2.5濃度倒數第三 南投縣長怒：中火逼縣民慢性自殺

2018-04-19 19:56

單車環台三次不曾丟東西 插畫家：台灣治安很好

2018-04-20 12:43

中華商場能幹嘛？ 吃喝玩樂全包辦

2018-04-20 10:44

高雄鐵路地下化了 但市區兩條南北交通動脈仍不通

2018-04-20 10:36

雲林新生明報到 各校力拚「一個都不能少」

2018-04-20 13:06

國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

好美！「粉紅瀑布」石斛蘭盛開 不下雨月底前都可賞花

2018-04-20 07:48

國姓成咖啡強鎮 美國CQI咖啡品質鑑定師再添一人

2018-04-20 08:08

台南永康首見45米大道 地方爭取命名「康橋大道」

2018-04-20 16:43

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

汰換節能家電苗栗縣府有補助 申請要快

2018-04-20 16:37

當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

2018-04-20 11:16

中華商場整排「制服店」 不分你我都是卡卡色

2018-04-20 11:07

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

局長一句「孔雀屁眼」神回覆 出自法國詩人之手

2018-04-20 13:52

補助旅行業獨厚南部 南投縣長鳴不平

2018-04-20 16:52

照片遭冒用 黃思婷電水果行：「買榴槤有打折嗎？」

2018-04-20 14:46

舌尖上的中華商場 那些年我們回憶的「點心世界」

2018-04-20 11:04

墾丁「風吹砂」奇景 期待回復美夢破滅

2018-04-19 23:06

護理之家該如何挑 專業醫師這樣建議

2018-04-19 23:15

倒轉時光卡帶 回味中華商場捲啊捲的青澀記憶

2018-04-20 11:07

女大生手繪川崎寶寶貼圖 一度因「太暴露」遭退稿

2018-04-20 16:07

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

大巨蛋移樹… 遠雄拋還北市府

2018-04-19 23:35

北市下月起 電動機車免登記、停車免費2年

2018-04-19 23:37

影╱基隆中元祭今年有亮點 林右昌力邀八代妙見祭

2018-04-19 20:28

1280定期票賣不多？柯P：對新北比較有利

2018-04-20 11:36

柯文哲出席富安國小VR學習 大呼脖子受不了

2018-04-20 11:59

捷運萬大線工區 和平西路新增、萬大路調整

2018-04-19 23:43

金山百合朵朵開 想賞幽雅不用上山了

2018-04-19 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top