高市旅行公會國際旅展跨進20年 賀陳旦看好國內觀光

2018-04-20 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



2018高雄市旅行公會國際旅展今天在高雄展覽館登場，活動到23日止，行政院副院長施俊吉、交通部部長賀陳旦今南下揭幕，中央和地方一起拚觀光，民眾更可以在旅展中享各種好康，規畫暑假旅遊和各項休閒活動。

高市旅行公會理事長吳盈良說，由公會舉辦的旅展今年跨進第20年，今年為呈現盡善盡美的國際旅展，積極邀請各國旅遊局、縣市政府、航空公司、旅行社、飯店民宿、主題樂園參加，也特地邀請中國大陸多個旅遊局參與，到23日的旅展中更推出最新旅遊產品和優惠，預計4天可以吸引逾30萬人次參觀。

施俊吉表示，國人在國內旅遊方面，去年已經超過1.8億旅次，穩定成長中，政府將持續投入經費，營造國內旅遊的新亮點、增加多元深度遊程，並將建置智慧旅遊服務，以提升國人跨域過夜的比例。

施俊吉說，臺灣的觀光除了要「增加投資」、「提高品質」，也要「創造價值」。來臺國際觀光客人數已連續3年突破1000萬人次，在觀光人數節節上升的同時，也要重視旅客旅遊權益及品質，唯有建立安全、多元、高品質的旅遊環境，才能提升附加價值，讓台灣的觀光旅遊永續發展。

賀陳旦看好南台灣的觀光前景，並說明年高雄旅運大樓完成，小港機今年下半年陸續改建，將有助提升整體旅遊能量；今年高雄國際旅展的口號是「走吧，放眼看世界」，期盼能達到「來吧，放心遊台灣」的成效。

高雄旅展各旅遊單位推出的優惠，對消費者真的是好康，例如福華飯店知名的烤鴨和套餐，平時價格都逾1300多元，旅展優惠價只要999元，旅展之前的預購已售出1000套。雲朗觀光集團在旅展推出港點套餐優惠券，可在翰品酒店港都茶樓或夢時代品中信茶樓使用，港點套餐券原價2129元，旅展優惠每張999元，可供3人享用，品日料雙饗券原價1716元，旅展優惠每張999，買10還送1張。

旅遊方面的好康更多，麗星郵輪、各大旅行社國內外遊程、國內主題樂園、飯店餐券，都有許多優惠讓消費者選擇；因此，昨天旅展開幕前，已有民眾大排長龍，一開展即進場搶購。