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助屏東洋蔥農度難關 2縣籍立委熱力促銷

2018-04-20 19:13聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東半島是全台最大洋蔥產地，今年因盛產又和中部產區重疊，產地價大跌，沒有銷售通路的蔥農憂心再銷不出去，已做爛在田裡當肥料的最壞打算；屏東選區立委莊瑞雄、蘇震清向經濟部長沈榮津提及此事，希望轄下國營企業體系幫助農民度過難關後，已接獲1500噸認購單，2人呼籲民眾以購買支持蔥農，莫讓洋蔥價格盤，賤價傷農。

據農糧署統計，今年全台灣洋蔥的種植面積大約1300公頃，恆春半島是全台最大的洋蔥產地，種植超過600公頃；今年恆春半島風和日麗，洋蔥盛產，去年產地價15公斤一袋的大球洋蔥，飆到270元，今年卻僅剩一袋200元還含運費，因農會收購有限，許多蔥農沒有銷售通路，只能看著滿田地的洋蔥發愁。

莊瑞雄說，上周蔥農向他陳情，希望能幫忙找通路賣洋蔥，若再銷不出去，蔥農已有了最壞的打算，採收還要浪費人力金錢，乾脆就讓它爛在田裡當肥料了；周一他和蘇震清向經濟部長沈榮津提及此事後，感謝經濟部、國營會、九大國營企業和台灣菸酒公司、中華電信、兆豐金幫忙，認購將近6萬包(15公斤裝)，另有民間產銷通路業者及大企業，認購4萬包，合計1500噸洋蔥。

莊瑞雄今天邀集恆春鎮公所、恆春鎮民代表會、恆春農會、車城鄉公所、枋山鄉公所在立法院一起推銷洋蔥；他說，農民有天災就沒有收成，但天氣太好風和日麗，又會生產過剩，農民靠天吃飯，卻常天不從人願，他希望拋磚引玉，推銷在地農產品，營養健康又可幫助農民。

有網友在莊瑞雄的臉書留言，地方農會和民眾要開始思考產銷和生產數量， 可能需要興建低溫儲藏庫，不然這種事年年上演，以後大家都會怪農民，自己不把產銷做好，都用這種方式要人來買農產品。

屏東縣立委莊瑞雄（右二）、蘇震清（左二）今天和恆春鎮長棟等地方人士賣力為洋蔥促銷...
屏東縣立委莊瑞雄（右二）、蘇震清（左二）今天和恆春鎮長棟等地方人士賣力為洋蔥促銷，呼籲以購買支持蔥農。記者潘欣中／翻攝
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洋蔥農民莊瑞雄

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