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金門是水獺樂土？韓國專家跨海來取經

2018-04-20 17:47聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

台灣地區目前僅金門有穩定的水獺族群出沒，金門被視為是水獺的最後一片樂土。韓國水獺研究中心主任韓盛鏞今日特別來拜會金門縣長陳福海，針對韓國及金門的水獺保育經驗進行交流，也期待未來兩地能在水獺保育議題及合作上，能有更多的接觸，陳福海表示，縣府應該仿照韓國向中央爭取設置國家級水獺保育常態機構，對於水獺的保育成果也應適時揭露。

投入韓國水獺復育20多年的韓盛鏞表示，水獺在物種中扮演了重要的基石物種(Keystone Species)，有相當重要的保護價值，韓國的歐亞水獺和荷蘭、金門都面臨同樣的環境問題，每年也都有路殺等問題發生，韓國政府於2004年參考德國經驗，建立了亞洲唯一的歐亞水獺研究機構「韓國水獺研究中心」，進行救傷、人工養育、野放、棲地重建及教育推廣等工作，每年投入的預算高達台幣5億，韓國小學甚至將水獺保育列入教材。

陳福海表示，縣府過往對於金門歐亞水獺的了解太少，106年起與農委會林務局所啟動的國土綠網計畫整合，陸續進行棲地改善、救傷站規劃、獸醫資源合作及環境推廣教育等計畫，希望能將透過階段性的保育分工，逐步改善目前的環境與保育問題。此外，今年7月除首度將與台北市立動物園合作舉辦國際研討會外，也期待透過韓國經驗，讓水獺成為金門的觀光亮點。

韓國水獺族群有汙染、流浪犬及路殺三大問題，金門也有類似的狀況，韓國與汽車導行業者合作，在水獺出沒路段會有警告聲響，也可以作為金門的參考；陳福海提及，金門關心水獺的鄉親很多，未來公共工程的施作都應將保育觀念導入，對於水獺出沒的環境則應以軟性或其他資源導入，韓國將水獺作為觀光亮點，金門不管是金酒或相關產業，都應該將水獺視為金門品牌，作為永續金門願景的指標生物。

韓國水獺研究中心主任韓盛鏞（左）今特別來拜會金門縣長陳福海（右）針對韓國及金門的...
韓國水獺研究中心主任韓盛鏞（左）今特別來拜會金門縣長陳福海（右）針對韓國及金門的水獺保育經驗進行交流。記者蔡家蓁／攝影
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韓國水獺研究中心主任韓盛鏞（左）把金門縣長陳福海（右）針對韓國及金門的水獺保育經...
韓國水獺研究中心主任韓盛鏞（左）把金門縣長陳福海（右）針對韓國及金門的水獺保育經驗進行交流。記者蔡家蓁／攝影
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