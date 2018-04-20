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早年俗俗賣的飛魚 時至今日身價大不同

2018-04-20 17:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島南部海域4月進入飛魚捕季，早年因體型小、刺又多，是秤重賣的廉價魚種，時至今日「大翻身」，滿州鄉漁家以鹽醃曬製的「飛魚一夜干」，改成真空包裝後，因風味獨特、肉質鮮香，賣出每公斤300元好價還供不應求；滿州鄉飛魚季下月5日在港口社區舉行，港口社區也將飛魚導入生態旅遊遊程，化為觀光財。

港口村長兼社區發展協會理事長楊秀蘭說，每年4、5月，飛魚趁北上的黑潮沿著南海岸洄遊而上，恆春半島和蘭嶼最早接觸魚群，開啟年度的飛魚季；飛魚的胸鰭像鳥類翅膀一樣，憑著流線型的體型，在海中以每秒10公尺速度高速運動，為躲避追捕的敵害，能躍出水面10多公尺，在空中停留可達40多秒，光想像這個畫面，就夠吸引遊客了。

72歲的鍾振龍在滿州鄉興海漁港捕了40多年飛魚，他說，飛魚早年因多刺，肉質也不如其他魚種細緻，漁民主要目標是後方追捕的大型魚類鬼頭刀和芭蕉旗角，飛魚當時是以袋秤重隨便賣；在物資缺乏年代，家家戶戶會將魚剖開取出內臟，泡上鹽水、梅汁或酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時，各家做法稍有不同。

他說，未曬到全乾，主要是保留肉質的鮮美，可油煎、快炒、炭烤或清蒸，在早期物質缺乏的年代，是在地居民的重要肉食，近年透過冷凍保存和真空包裝處理，存放期可以更久；因在地海鮮餐廳的飛魚料理不斷推陳出新，遊客也視為具代表性的地方伴手禮，飛魚乾每公斤300元，依然搶手，早年視為低經濟價值的飛魚「大翻身」，始料未及。

楊秀蘭說，飛魚不只改善漁民經濟，滿州港口社區也希望將傳統產業轉化為觀光財，4、5月的生態旅遊推出飛魚季，安排製作飛魚乾、飛魚美食饗宴等季節限定版遊程，將融入海味和漁獲喜悅與遊客分享。

進入南台灣飛魚捕撈季，屏東縣滿州鄉漁家延用祖傳的燻曬法製作風味獨特的「飛魚一夜干...
進入南台灣飛魚捕撈季，屏東縣滿州鄉漁家延用祖傳的燻曬法製作風味獨特的「飛魚一夜干」。記者潘欣中／翻攝
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進入南台灣飛魚捕撈季，屏東縣滿州鄉漁家延用祖傳的燻曬法製作風味獨特的「飛魚一夜干...
進入南台灣飛魚捕撈季，屏東縣滿州鄉漁家延用祖傳的燻曬法製作風味獨特的「飛魚一夜干」；鄉公所下月5日辦飛魚季外，港口社區也納入限定版的生態旅遊遊程。記者潘欣中／翻攝
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漁民生態旅遊南海

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