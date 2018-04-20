國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



下屆屏東縣長選舉，代表國民黨出征的人選終於敲定，國民黨中央提名協調小組今天上午針對屏東縣長選舉黨內提名協調，最後決定由屏東縣黨部提報徵召前不分區立委蘇清泉參選，蘇清泉坦承參選雖是「苦差事」，但「國民黨需要大家一起拚」。

目前民進黨已決定由現任屏東縣長潘孟安代表爭取連任，國民黨方面，如無意外，國民黨下周三中常會通過後，就會正式對外發布徵召人選，屆時藍綠雙方的參選人總算塵埃落定。

醫師出身的蘇清泉曾擔任不分區立委、國民黨屏東縣黨部主委，本屆縣長選舉時，他就曾被黨部鎖定、成為熱門的縣長參選人之一，未料幾經轉折，最後還是與縣長選舉擦身而過，而由當時的內政部次長簡太郎代表參選屏東縣長。

這次國民黨又為找不到人所苦，原本準備徵召前客委會副主委李朝明出馬角逐，但後來蘇清泉又突然發表願意承擔的參選聲明，經國民黨中央提名協調小組今天上午邀請蘇清泉、李朝明兩人協調後，最後決定由屏東縣黨部提報蘇清泉出征。

蘇清泉說，李朝明非常優秀，黨部另有重用，他更希望未來大家能一起合作，為國民黨而拚。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝一度為人選所苦，今天看到協調有結果，她表示「總算鬆了一口氣」，縣黨部會依協調結果提報中常會，希望人選盡快敲定，以利選舉布局。