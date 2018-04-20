親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

詐騙集團遣返回台竟搭商務艙 還囂張戲謔空姐

亞斯伯格的謊言：小兒科權威黑暗「納粹秘密」

南方四島國家公園美景 澎湖機場航站看得到

2018-04-20 14:16中央社 澎湖縣20日電

澎湖南方四島國家公園秘境美景，今天起在澎湖機場航站文化藝廊展出，讓出入境的旅客，還沒到南方四島，就能先一睹南方四島國家公園之美。

以「遺世瑰寶、永續共生」澎湖南方四島國家公園特展，今天由海洋國家公園管理處長洪啟源與民航局馬公站主任邱永昇等人共同揭幕。

海管處長洪啟源表示，澎湖南方四島國家公園是民國103年公告成為第9座國家公園，也是繼東沙環礁國家公園之後第2座海洋型國家公園，園區獨特的玄武地質景觀、豐富多樣的海洋、島嶼生態及富涵人文聚落景觀，配合世界地球日，今天首辦特展。

洪啟源表示，澎湖南方四島國家公園與東沙環礁國家公園，最大的不同是東沙目前還是軍管，一般遊客無法登島，南方四島遊客可以登島，因此，遊客可在進出澎湖機場的重要節點，先來認識澎湖南方四島國家公園，再實地前往探索了解南方四島之美。

海洋國家公園管理處表示，南方四島國家公園特展，展出包括有「海洋生物的天堂」、「海角之鄉－人文聚落」、「夏季精靈－候鳥」與「鬼斧神工－玄武岩地景」等四大主題，讓出入境的旅客，可在候機或入境時，停歇一下腳步欣賞南方四島國家公園內令人驚嘆的秘境美景，現場還有觸控式導覽與塗鴨投影等互動展區，讓遊客有如身歷其境般的感覺。

海管處表示，南方四島國家公園特展配合世界地球日與今年世界最美麗海灣年會在澎湖舉行，將一直展出至108年11月30日止。

國家公園澎湖世界地球日

相關新聞

台東霧鹿、法國尼魯達學生來訪 金門吸引跳島旅遊

2018-04-20 00:10

高雄旅展享優惠 農業局多檔遊程 現場再送農特產

2018-04-19 23:02

恆春洋蔥送進休息站 旅客：「幫蔥農，非買不可!」

2018-04-19 22:58

雨沒來 抽不出地下水 農民抱怨：馬達都燒壞了！

2018-04-19 22:44

視察中油研發專區 陳菊：石化產業須升級

2018-04-19 22:32

影╱陳菊：高雄才是我永遠的家

2018-04-19 20:28

高市環評大會通過震南案 環團：再提訴願

2018-04-19 18:35

科技農民太厲害！能空拍能感測還能預估產量

2018-04-19 18:04

影╱屏東「第一鮪」來了！第一年當船長就拔得頭籌

2018-04-19 17:18

墾丁「風吹砂」遭路切 公路總局不想繞道原貌難再現

2018-04-19 16:35

明天卸任市長 陳菊盼接棒代理人政績亮麗

2018-04-19 15:08

大鵬灣開發進度緩慢 東港鎮代：從黑髮等到白髮

2018-04-19 14:36

民批輕軌縮路權 高市：動線調整不影響

2018-04-19 14:12

鐵票倉怒了！高雄大海報：民進黨不倒 經濟不會好

2018-04-19 13:02

屏東小綠人脫單成功 將前進坎城揚威國際

2018-04-19 09:31
看更多

熱門文章

影╱美國律師請吃披薩 台商事後收千餘美元帳單

2018-04-19 19:45

噁！這些私宰雞作「米血糕」 你敢吃嗎

2018-04-19 22:21

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

這座橋蓋了16年 影子都還沒看到

2018-04-19 16:37

年金改革7月1日上路 南投退休公務員擔心衝擊生計

2018-04-19 16:35

吊車高掛鞭炮迎大甲媽 結果收到3萬元罰單

2018-04-20 10:01

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：市府自己移

2018-04-19 17:51

嘉義高商疑食物中毒 學生就診人數破200人

2018-04-19 19:06

民進黨掀風暴 黃建閎、李寶銀擬脫黨選彰化縣議員

2018-04-19 15:34

影╱屏東「第一鮪」來了！第一年當船長就拔得頭籌

2018-04-19 17:18

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04

影／大甲媽已駐駕北斗奠安宮 附近道路塞爆

2018-04-19 21:28

公告3天就做 台灣大道2路口明起禁左轉

2018-04-20 00:08

彩虹「會笑、會自燃」 全球最老的彩虹在台灣

2018-04-20 10:00

施政成果影片濃濃「長輩風」！網友：讓大家吐槽笑笑

2018-04-19 14:57

影╱忙選舉？苗栗縣民安4號演習 民意代表無人「捧場」

2018-04-19 16:56

花400萬修建採光玻璃公廁 李婉鈺：晚上看屁股？

2018-04-19 14:44

柯文哲抱怨：被問台灣價值很煩 深澳電廠是講幹話

2018-04-19 16:30

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

單車環台三次不曾丟東西 插畫家：台灣治安很好

2018-04-20 12:43

影╱PM2.5濃度倒數第三 南投縣長怒：中火逼縣民慢性自殺

2018-04-19 19:56

能不能監督台鐵？桃市議員組團勘查中壢火車站亂象

2018-04-19 19:35

23日流星雨 陽明山小油坑、擎天崗將機動交管

2018-04-19 16:45

時力推年輕中醫許皓甯深耕北屯 簽20年租約開診所

2018-04-19 17:05

宣導交通安全 林陵三：不要派沒事幹的老師參加講習

2018-04-19 16:39

高雄鐵路地下化了 但市區兩條南北交通動脈仍不通

2018-04-20 10:36

圖輯／60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

2018-04-20 12:05

雲林新生明報到 各校力拚「一個都不能少」

2018-04-20 13:06

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

影／教授瘋媽祖 學生遶境當上課

2018-04-19 18:28

好美！「粉紅瀑布」石斛蘭盛開 不下雨月底前都可賞花

2018-04-20 07:48

國姓成咖啡強鎮 美國CQI咖啡品質鑑定師再添一人

2018-04-20 08:08

憂棉絮擾人 豐原台3線居民盼遷種木棉樹

2018-04-19 15:02

北市議員喊227體育班級「班班有教練」 教育局只聘90個

2018-04-19 18:50

墾丁「風吹砂」遭路切 公路總局不想繞道原貌難再現

2018-04-19 16:35

護理之家該如何挑 專業醫師這樣建議

2018-04-19 23:15

墾丁「風吹砂」奇景 期待回復美夢破滅

2018-04-19 23:06

板橋浮洲、溪崑地區交通亂 台65線新增浮洲匝道

2018-04-19 19:23

警消如「危勞」 王浩宇：支持年改比照軍人

2018-04-19 17:04

明天卸任市長 陳菊盼接棒代理人政績亮麗

2018-04-19 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top