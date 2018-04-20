南方四島國家公園美景 澎湖機場航站看得到

2018-04-20 14:16 中央社 澎湖縣20日電



澎湖南方四島國家公園秘境美景，今天起在澎湖機場航站文化藝廊展出，讓出入境的旅客，還沒到南方四島，就能先一睹南方四島國家公園之美。

以「遺世瑰寶、永續共生」澎湖南方四島國家公園特展，今天由海洋國家公園管理處長洪啟源與民航局馬公站主任邱永昇等人共同揭幕。

海管處長洪啟源表示，澎湖南方四島國家公園是民國103年公告成為第9座國家公園，也是繼東沙環礁國家公園之後第2座海洋型國家公園，園區獨特的玄武地質景觀、豐富多樣的海洋、島嶼生態及富涵人文聚落景觀，配合世界地球日，今天首辦特展。

洪啟源表示，澎湖南方四島國家公園與東沙環礁國家公園，最大的不同是東沙目前還是軍管，一般遊客無法登島，南方四島遊客可以登島，因此，遊客可在進出澎湖機場的重要節點，先來認識澎湖南方四島國家公園，再實地前往探索了解南方四島之美。

海洋國家公園管理處表示，南方四島國家公園特展，展出包括有「海洋生物的天堂」、「海角之鄉－人文聚落」、「夏季精靈－候鳥」與「鬼斧神工－玄武岩地景」等四大主題，讓出入境的旅客，可在候機或入境時，停歇一下腳步欣賞南方四島國家公園內令人驚嘆的秘境美景，現場還有觸控式導覽與塗鴨投影等互動展區，讓遊客有如身歷其境般的感覺。

海管處表示，南方四島國家公園特展配合世界地球日與今年世界最美麗海灣年會在澎湖舉行，將一直展出至108年11月30日止。