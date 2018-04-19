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高市震南案環評重為審查通過 環團難接受

2018-04-19 20:49中央社 高雄19日電

高雄市新園農場震南開發計畫環評重為審查案，高雄市環保局今天召開環境影響評估審查委員會第54次大會進行審查，決議通過環境影響評估審查。環團表示無法接受，將再提起訴願。

這項震南鐵線公司環評案，螺絲、螺帽大廠震南鐵線公司獲准進駐台糖新園農場設廠，周邊居民許東源、漁民李耀慶等人擔憂酸洗廢水污染附近農田、河川，提起訴訟，高雄高等行政法院去年8月撤銷震南環評審查結論，最高行政法院今年2月判決撤銷確定。

高雄市環保局今天舉行環評大會審議「震南鐵線股份有限公司設置產業園區計畫環境影響說明書」，地球公民基金會、路竹新園農場促進會和環境法律人協會及環境權保障基金會等多個團體，到環保局門前表達對於高市府程序瑕疵不滿，拒絕程序違法和反對酸洗廠。

高雄市環保局表示，最高行政法院2月判決撤銷本案環評審查結論定讞，由高雄市政府所屬環評委員會重為審查。震南公司於收到判決書後，已向市府申報自行停工，並依據法院判決理由於今年3月26日重新檢送環境影響說明書，環保局今天召開環評委員會重為審查。

在審查會議中，各委員分別就先前法院所關切的廢污水處理後重複回收於製程利用可行性、廢水中氯鹽及相關污染物處理技術可行性、鹽酸氣對環境影響、開發案對環境衝擊風險程度等爭點審查，並請開發單位逐一說明。

高雄市環保局表示，會議中也開放民眾旁聽發言，過程理性平和。討論過程中，針對居民特別關注的廢水及廢氣問題，委員認為震南廢水已加裝RO逆滲透處理設備，並採廢水零排放，全數回收再利用，已不會對二仁溪水質產生影響，當不致於影響養殖及農戶用水權益。

另外，酸洗產生的鹽酸廢氣加裝兩套防制設備，處理效率可達96%，且相關內容開發單位已提供充足資訊，經專業判斷開發案對環境已無重大影響之虞，決議通過環境影響評估審查。

高雄市環保局長蔡孟裕表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會。在相關資訊正確充分前提下，尊重環境影響評估委員會最終做成決定，後續將持續監督控管開發單位做好營運管理，並依環說書所載的內容切實執行。

地球公民基金會等獲悉後發表聯合聲明稿，表示今天環評大會竟然只用不到3小時，就認定本案已不須再進行審查、對環境無重大影響，直接無條件通過環評，如此環評會議品質完全令人無法苟同，完全無法接受這樣的環評。

環評漁民

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