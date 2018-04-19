2018黑鮪魚季第一鮪確認 4月22日熱鬧拍賣

2018-04-19 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



2018屏東黑鮪魚文化觀光季第一鮪確認！東港區漁會今（19）日為東港籍漁船「魚來滿6號」捕獲的黑鮪魚進行「驗明正身」，確認起鉤活魚、捕撈海域等均符合第一鮪條件，且重量超過180公斤，奪得今年黑鮪魚季「第一鮪」頭采。

這是黑鮪魚季自2002年舉辦第一鮪拍賣會以來，第6位由東港籍船長捕獲。在確認第一鮪後，屏東縣政府與東港漁會隨即敲定拍賣會時間，4月22日上午10時在東港魚市場舉辦第一鮪拍賣會，當天9點現場辦理暖身表演品嚐等活動。

東港區漁業電台4月18日一早6時許接獲東港籍漁船「魚來滿6號」通報，在北緯20度3分、東經124度18分台灣東南方海域捕獲母黑鮪魚，為爭第一鮪頭銜，船長林家瑞快馬加鞭趕回，於19日中午返回東港，東港區漁會下午立即進行驗魚，確認是否為「第一鮪」，許多民眾也聞風來爭睹第一鮪風采。

當黑鮪魚自「魚來滿6號」船艙緩緩釣起現身時，壯碩的魚身令圍觀民眾發出讚嘆聲，鑑定委員分別從黑鮪魚的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是否為活魚，並先行過磅確認重量，最後由漁會總幹事林漢丑宣布魚來滿6號贏得第一鮪頭采。

今年43歲的東港籍漁船「魚來滿6號」船長林家瑞，從漁年資約10年，過去都是會他的父親一起出海，從未奪得「第一鮪」頭采。去年新購「魚來滿6號」並在同年10月整修後，這次是他第一次擔任船長出海作業，竟能先捕獲第一鮪，許多地方人士猜測，可能與小琉球觀音媽祖駐駕「舊嘉蓮宮」庇佑有關。