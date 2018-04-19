民批輕軌縮路權 高市：動線調整不影響

2018-04-19 14:12 中央社 高雄19日電



高雄輕軌二階行經美術館路段，目前正在進行人行道削減工程，以維持美術館路單向行車空間不變。 聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影 分享 facebook 數10名民眾不滿高雄輕軌行經美術館路，致路寬縮減恐影響救護和交通，今天拉布條抗議，要求停工、變更設計。市府捷運局說會透過動線調整，路寬不受影響，用路人權益不變。

市議員李喬如、陳美雅及黃香菽先後介入協調反映，要求捷運局重新檢討輕軌路權，以免因為輕軌建設縮減路寬。

但是憤怒的民眾今天利用立法院交通委員會考察機會，於美術館路拉布條抗議，訴求還我路權、立即停工、變更設計。

人文臻藏管理委員會發言人蔡昌學批評捷運局不曾協調民意或召開說明會，直到家門前開挖輕軌箱涵工程才知道輕軌要建在家門前的道路中間。他說目前17米的道路一旦鋪8.5米的輕軌，扣除退縮空間，單向道路只剩3.3米，未來混合車道，一旦碰到救護車，交通勢必大亂。

立委黃昭順偕交通部次長祁文中聽取民眾的陳情。黃昭順主張停工、檢討路線，如果因為輕軌要縮減路幅，促市府改捷運地下化行駛，還路於民。

捷運局說明，為使美術館路保有與現況相同的單向6米路寬，將削減人行道及取消停車位彌補路寬，削減後的人行道改到兩側的都市計畫退縮地。

捷運局長吳義隆說，美術館路路型規劃以不改變行車斷面寬度為原則，未來通車後單向行車斷面寬度會有6.3米。

捷運局聲明，推動輕軌工程，前後有近百次和沿線民眾溝通及說明，非抗議者所言未辦說明會，允諾繼續溝通。