「羅」前立委要參選高市長初選 不是羅志明！是羅傳進

2018-04-18 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市長初選參選人韓國瑜16日接受電台節目主持人專訪時，提到有一位同黨的「羅」姓前立委也要參選高市長，主持人提到「羅志明」時，韓國瑜未明白回應，羅志明服務處的電話今天被打爆，很多人鼓勵羅志明參加初選。羅志明說不會登記初選，事實上韓國瑜說的「羅」前立委，是和春技術學院董事長羅傳進，「不是我羅志明」。

國民黨人士透露，日前國民黨中央黨部接到羅傳進的一封信，信中表明他是「高雄在地人」，要參選國民黨高雄市長初選。高雄市國民黨人士這兩天拜訪羅傳進，了解羅傳進的想法。據拜訪羅傳進的人士轉述，羅憂心國民黨高雄市長的選情和年底高雄市議會國民黨議員能不能過半，認為國民黨一定要團結，他願為國民黨盡心盡力。

羅傳進今年80歲，曾任國大代表和4屆立委，跨漁業界、政界，創辦和春工業專科學校，即和春技術學院的前身。對於參選，高雄市國民黨人士要進一步與他溝通。不過，韓國瑜受訪時未言明的「羅」，讓羅志明有接不完的電話。

羅志明說，他已向鼓勵他參加國民黨初選的人表示，可能沒有辦法辦初選，如果有初選，他應不會去登記，但他認為國民黨還是應辦初選作業，讓有意參選的人都有機會參與。

羅志明曾任高雄市議員、立委，現在是旅高屏東同鄉會理事長。他表示，韓國瑜與高雄沒有什麼淵源，不是「在地」，對照在高雄市長大的民進黨高雄市長參選人陳其邁，可能影響高雄人對韓的認同。

國民黨高雄市長初選參選人不只韓國瑜，還有立委陳宜民，陳宜民和他的團隊一直努力衝刺初選。

對於同黨人士的競爭，韓國瑜表示，大家把想法說出來，也是美事一樁；謂「在地」、「空降」，他走訪基層這些時日以來，各種聲音都有，任何事情都是兩面刀，一定是有稱讚，也有批判，只要從事政治活動都有這樣不同的評價，他都虛心接受。