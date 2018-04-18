部落護傳統 換工造房免工錢

2018-04-18 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣牡丹鄉排灣族四林村高姓村民的老屋要重建，20多名族人開始分工合作，老屋拆除、建材貨料到位後，師傅級的族人帶著後輩灌水泥打地基、綁鋼筋、砌磚牆，不僅贊助部分建材，工錢全免，估計省下三分之二的費用；族人曾德榮說：「這就是原住民代代相傳的部落共工互助機制，更開心我們還保留著」。

曾德榮說，隨著「漢化」程度愈來愈深，台灣原住民傳統的共耕互助文化逐漸流失；族人高盛生的破舊老屋要重建，族人得知消息後開始討論、動員，有不少已是師傅級的建築工人，從老屋拆除、訂購建材到施工，一氣呵成，屋主只要出部分建材經費和供應共工者餐飲，40坪大的兩層樓新房，就由族人分工合作打造完成。

「共工互助分享的感覺真好！」高姓屋主說，族人有資深板模工、水泥工，有經濟能力的贊助部分建材，經濟能力稍差的就贊助工，大家頂著太陽蓋房子，邊作工邊開心閒聊，中晚餐由太太烹煮，這次共工建屋，節省約三分之二的建造費；其實不只建造房屋，婚喪喜慶也都相互幫忙，但還是有少數例外，在部落不務正業、風評、人緣不好的，就沒人會搭理。