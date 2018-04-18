下轉診所一步到位 高雄榮總邀百位基層醫加入聯盟

2018-04-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



配合健保署分級醫療政策，各大醫學中心紛紛與基層診所建置雙向轉診平台，高雄榮總18日邀百位高屏地區基層診所平台的醫界領袖，包括高縣市各醫師公會及校友會理事長，簡報該院新上線的雙向轉診平台，除了聽取基層醫界意見，也邀集更多基層醫師加入高榮聯盟；未來病患上轉高榮治療，當醫師評估病患病情穩定，可透過平台轉回原診所，提供患者更方便的就醫選擇。

高榮副院長張宏泰表示，為加強與基層診所的連結，下轉病人更快一步到位，轉診平台將逐步建立門診、急診、住院及慢性醫療等下轉醫院地圖，並在6月將各區醫療群建構完成，預估將有2、3百家基層診所加入聯盟。

此外，為確保診所將患者轉至高榮治療後，未來能再回原診所追蹤，在跨院掛號系統完成前，高榮將有專人主動聯繫病患轉診掛號事宜，6個月後，會再追蹤醫師有無將病患轉回原診所。

國策顧問莊維周說，雙向轉診的障礙在於診所病患轉至大醫院後就不回來，民眾要相信診所醫師「不會把小病變大病」，基層醫師都是從大醫院出身，一樣能提供優質醫療品質。高縣醫師公會榮譽理事長盧榮福表示，高榮患者來自南部各縣市，他建議高榮聯盟「點要布得細」，確保病患所在區域的診所都能承接。