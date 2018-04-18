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下轉診所一步到位 高雄榮總邀百位基層醫加入聯盟

2018-04-18 15:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

配合健保署分級醫療政策，各大醫學中心紛紛與基層診所建置雙向轉診平台，高雄榮總18日邀百位高屏地區基層診所平台的醫界領袖，包括高縣市各醫師公會及校友會理事長，簡報該院新上線的雙向轉診平台，除了聽取基層醫界意見，也邀集更多基層醫師加入高榮聯盟；未來病患上轉高榮治療，當醫師評估病患病情穩定，可透過平台轉回原診所，提供患者更方便的就醫選擇。

高榮副院長張宏泰表示，為加強與基層診所的連結，下轉病人更快一步到位，轉診平台將逐步建立門診、急診、住院及慢性醫療等下轉醫院地圖，並在6月將各區醫療群建構完成，預估將有2、3百家基層診所加入聯盟。

此外，為確保診所將患者轉至高榮治療後，未來能再回原診所追蹤，在跨院掛號系統完成前，高榮將有專人主動聯繫病患轉診掛號事宜，6個月後，會再追蹤醫師有無將病患轉回原診所。

國策顧問莊維周說，雙向轉診的障礙在於診所病患轉至大醫院後就不回來，民眾要相信診所醫師「不會把小病變大病」，基層醫師都是從大醫院出身，一樣能提供優質醫療品質。高縣醫師公會榮譽理事長盧榮福表示，高榮患者來自南部各縣市，他建議高榮聯盟「點要布得細」，確保病患所在區域的診所都能承接。

陽明大學校友會理事長楊宜璋說，因應分級醫療趨勢，未來大醫院應以急重症及住院患者照顧為主，他建議高榮應將開立連續處方籤、四癌篩檢及預防保健等業務「下放」診所，讓病情穩定患者不再「黏住」大醫院不放。

高雄榮總建置雙向轉診平台，邀集百位基層醫界領袖及開業醫師加入高榮聯盟，張宏泰說，...
高雄榮總建置雙向轉診平台，邀集百位基層醫界領袖及開業醫師加入高榮聯盟，張宏泰說，透過友善醫療平台，未來診所不但更容易將病情危急患者上轉高榮處理，等病情穩定後，「保證可以轉回原診所」。記者蔡容喬／攝影
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