澎湖海上花火節4月19日晚引爆 戰機武轎作伙來

2018-04-18 15:15 中央社 澎湖縣18日電



澎湖年度觀光盛事「澎湖國際海上花火節」，19日在馬公觀音亭休閒園區引爆，展開為期2個月的花火施放外，空軍經國號戰機衝場與武轎踩街明晚都將同步登場，為花火節帶來一波波的高潮。

空軍天駒部隊4架經國號戰機編隊，在花火施放前，每天傍晚時分，進行兩次衝場訓練，觀音亭畔聚集不少民眾，觀賞戰機編隊衝場英姿，先睹為快，而花火施放的工程單位也趕工前置作業。

澎湖國際海上花火節，自92年舉辦至今邁入第16年，已是澎湖觀光活動的經典品牌，近年來吸引超過40萬人次，從陸地與海面以最具臨場感的方式，欣賞最美麗的花火，今年世界最美麗海灣組織將在澎湖舉行年會，花火節更以「璀璨澎湖，閃耀世界」為主軸登場。

澎湖國際海上花火節19日的開幕秀，除了精彩歌舞晚會與水上平台、西瀛虹橋與海堤串連成環場的千米煙火施放外，最難得的空軍經國號戰機，在花火施放前夕，將以4架編隊方式，由西瀛虹橋上方以低空飛越舞台衝場，展現速度與爆發力的美感，驚喜暖場更具震撼，將掀另波高峰。

澎湖武轎總會明晚配合花火節開幕，也將動員澎湖23座宮廟武轎，展開武轎踩街活動，市區將為之沸騰。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節，包括有大陸、比利時、西班牙、保加利亞等世界國際煙火團隊操刀施放，19日至6月21日的每週一、週四在馬公市觀音亭園區，另4月26日在西嶼鄉外垵漁港、28日在白沙鄉吉貝、5月23日在七美鄉南滬港、28日在湖西鄉龍門、6月7日白沙赤崁、9日望安鄉綠蠵龜館前廣場，全縣一市五鄉遍地開花，精彩連連。

另外，花火節還增加4月28日、5月12日、6月9日3場週六及5月23日1場週三場次，共計23場次，各場次都設計有不同主題與表演，包括有搖滾天團八三夭、最強怪物安那、情歌傳唱歌后李翊君、甜心教主卓文萱，排笛王子張中立等人氣歌手，也都將在各場次中跨海演出精彩。