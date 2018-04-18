台鐵地下化 高雄12座橋隧將功成身退

2018-04-18 15:16 中央社 高雄18日電



高雄鐵路地下化工程8月通車，市府評估拆除12座橋梁及地下道，其中青海陸橋等5座可望在今年底前拆除，讓車流平面通行。

高雄鐵路地下化工程已近尾聲，交通部規劃8月全線下地行駛，屆時原地面行駛的軌道會拆除騰空，市府規劃做為綠廊道；至於原來的橋隧將拆除，以利縫合原來被鐵道阻隔的交通路線。

高雄市民進黨議員簡煥宗、國民黨議員陳麗娜今天在議會提出質詢，要求加速市區道路因鐵道下地後的銜接，不僅可以縮短通勤時間，也免於道路阻隔。

市府工務局長蔡長展答覆，工務局已在規劃拆除，其中青海、九如陸橋9月會進場施工，至於工法擬參考台北市拆除北門高架橋的工法，希望可以加速拆除時程。

陳麗娜關心具指標性的中博高架橋、民族陸橋，主張兩條橋梁都要拆除，才能讓市容脫胎換骨、耳目一新。她指出，目前市府規劃只拆除民族陸橋的機車道，保留汽車道，促市府向中央爭取經費，整座民族陸橋都拆除。

市府工程企劃處規劃在鐵路地下化後評估拆除10座橋梁、2座地下道，其中中博高架橋、青年路鋼便橋由鐵路改建工程處負責，其餘市府辦理。

市府規劃第一階段要拆除的橋梁是青海陸橋、中華地下道、自立陸橋、大順陸橋、九如陸橋及民族路橋機車道。

其餘要拆除的橋梁還有左營地下道、翠華高架橋（評估第2階段執行）、自強陸橋、維新陸橋。

由於拆除橋梁經費高昂，甚至還有部分土地要辦理土地徵收補償才能取得平面使用權，市府還要籌措經費。