王永慶、王永在的起家厝將重現於世人眼前

2018-04-18 08:46 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／遠見提供 分享 facebook 台塑64年的創業史等同台灣石化產業的發展史，位於高雄前鎮的「台塑高雄廠」正是集團創辦人王永慶、王永在的起家厝。這裡即將化身為有歷史文化與遊憩、教育意義的場域，見證高雄工業城市的轉變。

很難想像，一間3、4坪大的辦公室，擺著3張木桌，這裡就是王永慶、王永在、以及台塑最高顧問王金樹，60多年前在台塑高雄廠的共用辦公室。而隔壁的廠長和副廠長辦公室，都還比這間來得大。

辦公室內部細節也充滿創辦人的樸實風格，即便超過一甲子，家具都還保存維護得相當好。牆壁的PVC壁貼，正是自家生產的南亞磁磚。

打開最高顧問王金樹的辦公抽屜，還保留著當初的樣貌，當時使用的算盤、紙鎮、鋼筆墨水、打火機等用品都還在。桌椅、桌上文件架還是當初王永慶、王永在使用過的。

一間3、4坪大的辦公室，擺著3張木桌，就是王永慶、王永在及王金樹，60多年前的共用辦公室；連廠長和副廠長辦公室，都比較大。圖／遠見提供 分享 facebook

這處充滿歷史記憶的地方，位在高雄前鎮，正是昔日的台塑高雄廠。2014年4月高雄廠停止生產。廠房陸續拆除，惟獨留下幾處建築物。

預計在3～4年後，廠區將重新以「高雄市王永慶王永在昆仲公園」的新面貌與民眾見面，成為市民一處具有歷史文化與遊憩、教育意義的場域，見證高雄工業城市的轉變。

4月13日下午，台塑企業舉辦「高雄市王永慶王永在昆仲公園永續營運暨捐贈典禮」，宣布將這座「起家厝」捐贈約3550平方公尺的自有土地予高雄市政府，同時捐助5億元成立基金會，未來負責公園建物整修及永續營運。

台塑高雄廠停止生產後，廠區將捐給高雄市政府，並重新以「高雄市王永慶王永在昆仲公園」的新面貌與民眾見面。圖／遠見提供 分享 facebook

2013年底台塑向高雄市政府提出申請，將2.5公頃保存範圍內具紀念性建築物登錄為歷史建築，2014年4月廠區便停止生產。2018年3月通過登錄為法定文化資產。預計3～4年後改造完。

典禮上，包含集團總裁王文淵、王永慶典禮上，包含集團總裁王文淵、王永慶三房夫人李寶珠、集團副總裁王瑞華、宏達電董事長王雪紅等多位王家成員均現身參與。三房夫人李寶珠、集團副總裁王瑞華、宏達電董事長王雪紅等多位王家成員均現身參與。

由王永慶二房長女、南亞塑膠資深副總王貴雲代表致詞。

她透露，1954年王永慶、王永在兩兄弟獲得美元貸款78萬美元，成立福懋塑膠公司，興建台灣第一座聚氯乙烯PVC工廠，之後更名為台灣塑膠公司，「就是在這塊地上，成立台塑公司，」她說，剛開始每日生產4噸，到後來每日生產一萬噸，成為世界第二大PVC廠。1958年再成立南亞塑膠，進行PVC膠布之二次加工，發展成為石化產業上下游垂直整合之台塑。

王貴雲回憶，小時候常看到爸爸王永慶坐夜車來高雄廠打拚，叔叔王永在更是舉家搬到高雄，在廠內宿舍住了至少十年，在這裡一點一滴奠定台塑發展根基。

廠區捐贈典禮典禮上，集團總裁王文淵、王永慶三房夫人李寶珠、集團副總裁王瑞華、宏達電董事長王雪紅等多位王家成員均現身參與。圖／遠見提供 分享 facebook

未來公園規劃將有「歷史建築保存利用」「公共空間景觀再造」兩大塊。

「歷史建築保存利用」像是保存王永慶王永在創辦人辦公室、1960年興建的王永在創辦人故居、員工福利社、警衛室、員工宿舍、資材倉庫、尾氣爐煙囪共13棟建物。

除創辦人辦公室會改造為創辦人紀念館，保留辦公室原貌，展示高雄廠區老照片、文獻及相關文物。

其他像興建於1970年的資材倉庫，規劃為塑膠產業館，將陳列台塑第一套4頓重合槽、南亞0號膠布機等機具，以及展示台塑企業國內外廠區擴建照片。

宿舍區，預計將做為歷史建物活化區，包括舊宿舍及家具還原、商品賣店、活動中心、文創輕食空間等。也會有藝術中心，提供藝術家駐點工作室，不定期舉辦藝文展覽。

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靠近入口處的福利站，則化身為遊客中心，提供公園導覽資訊及遊客服務，並利用部分區域重現當年理髮部及福利社場景。

「歷史建築保存利用」的部分，預計會有台塑原點廣場、戶外產業展示區、老樹廣場、垂榕綠帶、裝置藝術、空中綠廊景觀台等。

例如入口的台塑原點廣場將擺設牛車裝置藝術，呈現高雄廠區草創初期以牛車載運PVC粉的意象。

建置空中綠廊，作為景觀台功能，綠廊結構將運用台塑環保建材及廠區閒置館架，凸顯循環經濟與再生利用之理念。綠廊下方將設為林蔭大道，營造舒適之步行環境。

其他還有在資材倉庫樓頂鋪設南亞塑木建材，打造空中景觀花園平台。園區內將利用製程廢棄桶槽與管線，重新設計為裝置藝術。同時，保留園區內的老樹生態。

高雄市長陳菊強調，此園區是台灣第一個由政府與企業合作，以基金會形式，將工業歷史的建物、資材，轉化為公共性的工業遺跡及展示館的案例。她強調，這也凸顯高雄正從工業城市轉型的努力。

陳菊強調，此園區是台灣第一個由政府與企業合作，以基金會形式，將工業歷史的建物、資材，轉化為公共性的工業遺跡及展示館的案例。圖／遠見提供 分享 facebook

未來基金會董事席次，由台塑推派3位、市府推派3位及高雄市文資大會委員推派3位共同組成董事會。

64年前台塑便是在此成立，高雄廠區等同是台塑企業發源地，意義非凡。即便不再生產，轉型永續公園，也算是換種形式，繼續貢獻台灣吧！

（作者／林珮萱 本文出自2018.4.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）