陳菊要接府祕 高市議會民進黨團祝「如鷹展翅上騰」

2018-04-17 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會民進黨團今天歡送將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊，黨團送給陳菊的白瓷藝術品，上面寫著「展翅高雄」，不是一般熟悉的「展翅高飛」，議長康裕成表示這是祝福陳菊「如鷹展翅上騰」，議員也為陳菊「加油」。

陳菊面對議員的「歡」送，反而顯得感傷，也說讓她覺得真的要卸下市長職離開高雄了。為了讓陳菊感受到溫馨，民進黨團儘量歡笑，也唱了「期待再相會」。

康裕成說，高雄美麗島民主運動是開啟台灣民主發展，也種下陳菊與高雄深濃緣份的種籽，陳菊不僅成為台灣直轄市首位民選女性市長，也創下高雄市長任期最久的紀錄。

康裕成表示，在她從政期間，恰好見證陳菊服務高雄的經歷，民進黨議員李喬如、林瑩蓉、康裕成、黃淑美、鄭新助、蕭永達、周玲妏、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉和無黨籍議員黃石龍，也一起走過這12年。

康裕成並為陳菊在議會面對不同政黨議員的攻訐、批判感到不捨，也敬重陳菊海納百川的胸懷，並說陳菊為高雄改寫歷史，寫下的不僅是12年過往的城市榮耀與蛻變，更是創建高雄未來百年輝煌的基石。

康裕成引用聖經章節祝福陳菊「如鷹展翅上騰」，黨團送給陳菊的紀念品上就寫著「展翅高雄」，康裕成說「高雄」二字是動詞，不是名詞。