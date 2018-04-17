親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

元旦升旗怎麼來的？原來都和美國有關

2018-04-17 17:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

元旦升旗到底是從什麼時候開始的？屏東縣文化處舉辦「走過美援時代」展，蒐集文物的台南市永康區成功里長金冠宏表示，1979年台美斷交，前總統經國先生為凝聚海內外士氣，宣布隔年為自強年，那一年不少僑胞回國力挺，並在元旦那天到總統府前升旗，那一幕讓很多人感動不已，從此元旦升旗幾成常態活動。

今起在屏東「將軍之屋」推出的「走過美援時代」展，是由蒐藏文物的金冠宏與台南市文化資產關懷志工協會提供相關文物，包括美援時期的麵粉袋、新聞紙、書籍、照片、海報、雜誌等百餘件。

文化處表示，所謂「美援時代」是指1950年韓戰爆發後，美國建立東亞島防禦鏈（日本、韓國、臺灣、菲律賓）來對抗蘇聯，在1951至1965年期間，美國每年提供政府約一億美元的貸款，用於各項援助，對於臺灣的經濟、建設及生活都有重要影響，外界又稱為「美援時代」。

台南市永康區成功里長金冠宏本身就蒐藏了許多相關文物，他說當年美援時期也帶進許多西方文化，例如喝可樂、聽西洋音樂，還有許多人都有印象的「麵粉袋」，都是那個時代引進的產物。據說，在當時，美國的麵粉袋規格是50磅，為了來臺特別改成22公斤的臺製規格，因此連「麵粉袋」有時代記憶。

現場也展出了一張當年前總統蔣經國帶著民眾在總統府前升旗的畫，金冠宏說，1979年台美繼交，當事很多人因憂心紛紛移民，但也有僑胞力挺，蔣經國宣布1980年為自強年，那一年的元旦吸引許多人到總統府前升旗，這很可能就是現在元旦升旗活動的開始。

這項展覽從本月17日展至9月30日止。地點在屏東將軍之屋（屏東市青島街106號）。

台南市永康區成功里長金冠宏蒐藏了不少相關文物。圖／文化處提供
台南市永康區成功里長金冠宏蒐藏了不少相關文物。圖／文化處提供
分享
屏東縣政府在將軍之屋展出「走過美援時代」相關文物，勾起了許多人的回憶。圖／文化處...
屏東縣政府在將軍之屋展出「走過美援時代」相關文物，勾起了許多人的回憶。圖／文化處提供
分享
1979年台美斷交，前總統蔣經國宣布隔年是自強年，那一年的元旦吸引許多人到總統府...
1979年台美斷交，前總統蔣經國宣布隔年是自強年，那一年的元旦吸引許多人到總統府前升旗，很可能就是現在元旦升旗的源頭。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣政府在將軍之屋展出「走過美援時代」相關文物，麵粉袋成了那個時代的重要記憶。...
屏東縣政府在將軍之屋展出「走過美援時代」相關文物，麵粉袋成了那個時代的重要記憶。記者翁禎霞／攝影
分享

總統府蔣經國

相關新聞

國際肚皮舞蹈登場 增美麗海灣年會精彩

2018-04-17 13:56

高市1999滿10年 一年接近百萬通電話

2018-04-17 12:39

屏東南榮國中真會唱 囊括全國賽三冠王

2018-04-17 11:08

陳宜民為高市反迫遷自救會發聲 重視居住和土地正義

2018-04-17 11:00

馬國外籍生為學行銷真工夫 清晨5點即下田

2018-04-17 10:44

時代力量布局屏東縣 枋寮鄉長參選人先出爐

2018-04-17 10:40

布莊八旬老闆跨「海」推動品德教育

2018-04-17 10:06

攀繩製作陷阱 山區孩子逃生演練「係金A」

2018-04-17 07:26

金門海帶大豐收 友情價3斤100元

2018-04-17 00:22

政治酬庸？ 議員：金酒宛如縣長私產

2018-04-17 00:21

金酒又換董座 選前換人為哪樁

2018-04-17 00:21

轉職前 陳菊視察市政建設排滿滿

2018-04-16 23:22

輕軌美術館段 居民憂影響交通

2018-04-16 23:17

企業認購屏東洋蔥90噸 送台北去

2018-04-16 23:09

對抗猴害沒步了 果園轉型觀光化

2018-04-16 23:04

多家餐飲名店 進駐高雄賣場

2018-04-16 22:57

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12

高雄輕軌經美術館豪宅區 居民憂影響交通生活

2018-04-16 20:25

建造新臺華輪有眉目 台澎交通更快更舒適

2018-04-16 20:07

動物屍水外流、蒸煮又惡臭 立委質問：落伍化製到何時？

2018-04-16 19:50

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

高雄萬大工業區19日停水8小時 2萬1千戶快儲水

2018-04-16 10:28
看更多

熱門文章

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12

網諷參選海報凍齡修很大 王致雅：歲月是把殺豬刀

2018-04-17 11:25

這樣吃法低薪還怪政府？網友嘆：實在太浪費了

2018-04-16 20:58

小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46

德商採礦藍營罵詐騙 官員：孔雀開屏不要只看屁眼

2018-04-17 15:56

多家餐飲名店 進駐高雄賣場

2018-04-16 22:57

全國最大蚊子館北港中央市場大樓 活化成商旅變亮點

2018-04-16 20:35

麻疹群聚...新北共2個案確診！ 40歲男起紅疹

2018-04-17 15:36

身分證卡卡 苗栗縣冠軍棒球隊險失格

2018-04-16 18:27

高雄輕軌經美術館豪宅區 居民憂影響交通生活

2018-04-16 20:25

為王致雅打氣 徐巧芯分享她怎麼減重7公斤

2018-04-17 14:19

建造新臺華輪有眉目 台澎交通更快更舒適

2018-04-16 20:07

全球僅3台 成大收藏古董發電機亮相

2018-04-17 13:33

違反勞基法越多卻罰越少？ 北市勞動局道歉：有疏失

2018-04-16 19:49

燿華電子管線漏強鹼廢液 宜縣府鐵腕開罰257.4萬

2018-04-16 19:29

影／德商一人公司MOU案 臨時會引發藍綠衝突

2018-04-17 13:46

萬里蟹紅了 漁民笑荷包失血 賺到朋友

2018-04-17 00:21

下屆鄉鎮長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

台中豐后區民進黨初選 豐后區、北區結果揭曉

2018-04-17 11:38

豐樂雕塑公園水池發惡臭 市府清汙籲別再餵魚龜

2018-04-17 07:14

馬稠後產業園區 有國內首座空中自行車道

2018-04-17 11:29

政治酬庸？ 議員：金酒宛如縣長私產

2018-04-17 00:21

苗栗市閒置地擬開發軟體園區 業者：希望一起成就美事

2018-04-17 12:13

金門海帶大豐收 友情價3斤100元

2018-04-17 00:22

新北推電動機車格 5月1日起誤停開罰

2018-04-16 23:52

侯友宜訪龜吼漁港 喊改建漁夫市集、漁港轉型

2018-04-17 12:13

大甲媽祖來新港 同志族群妝扮彩虹仙女迎駕

2018-04-16 18:20

這路段去年發生24件車禍 彰化警方將加強取締闖紅燈

2018-04-17 08:13

獵蜥賞金提高規則改變限母蜥 民眾反應冷

2018-04-17 12:26

癌症中心及重度急救醫院獲認證 桃醫門診量增五成

2018-04-17 09:30

金酒又換董座 選前換人為哪樁

2018-04-17 00:21

大甲媽大軍 數十萬人湧進新港

2018-04-16 23:48

南台灣消費能力強 中北連鎖店南下設點

2018-04-16 21:42

童遭比特犬攻擊 狩獵達人：他是狗中的「戰鬥機器」

2018-04-17 16:28

荔枝椿象攻台中市區 曬衣場成產卵點

2018-04-16 23:19

影／大甲媽繞境進香祝壽大典 新港奉天宮人山人海

2018-04-17 11:31

動物屍水外流、蒸煮又惡臭 立委質問：落伍化製到何時？

2018-04-16 19:50

平地也能種哇沙米 蓮心園培訓青農與身障者

2018-04-17 07:33

女童滿臉抓傷 家長到幼兒園理論遭嗆叫議員來也沒用！

2018-04-17 16:57

台南1放山雞土雞場 確診H5N2撲殺1萬隻

2018-04-16 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top