元旦升旗怎麼來的？原來都和美國有關

2018-04-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



元旦升旗到底是從什麼時候開始的？屏東縣文化處舉辦「走過美援時代」展，蒐集文物的台南市永康區成功里長金冠宏表示，1979年台美斷交，前總統經國先生為凝聚海內外士氣，宣布隔年為自強年，那一年不少僑胞回國力挺，並在元旦那天到總統府前升旗，那一幕讓很多人感動不已，從此元旦升旗幾成常態活動。

今起在屏東「將軍之屋」推出的「走過美援時代」展，是由蒐藏文物的金冠宏與台南市文化資產關懷志工協會提供相關文物，包括美援時期的麵粉袋、新聞紙、書籍、照片、海報、雜誌等百餘件。

文化處表示，所謂「美援時代」是指1950年韓戰爆發後，美國建立東亞島防禦鏈（日本、韓國、臺灣、菲律賓）來對抗蘇聯，在1951至1965年期間，美國每年提供政府約一億美元的貸款，用於各項援助，對於臺灣的經濟、建設及生活都有重要影響，外界又稱為「美援時代」。

台南市永康區成功里長金冠宏本身就蒐藏了許多相關文物，他說當年美援時期也帶進許多西方文化，例如喝可樂、聽西洋音樂，還有許多人都有印象的「麵粉袋」，都是那個時代引進的產物。據說，在當時，美國的麵粉袋規格是50磅，為了來臺特別改成22公斤的臺製規格，因此連「麵粉袋」有時代記憶。

現場也展出了一張當年前總統蔣經國帶著民眾在總統府前升旗的畫，金冠宏說，1979年台美繼交，當事很多人因憂心紛紛移民，但也有僑胞力挺，蔣經國宣布1980年為自強年，那一年的元旦吸引許多人到總統府前升旗，這很可能就是現在元旦升旗活動的開始。