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南部供水拉警報 高雄水情稍緊轉綠燈

2018-04-17 16:16中央社 台北17日電

南部水情吃緊，高雄轉為水情稍緊綠燈，苗栗縣維持一階限水，台南、澎湖也維持水情稍緊綠燈，水利署表示，已規劃區域調度等備援方式，以確保滿足6月底前的民生用水需求。

水利署副署長王藝峰表示，主要提供高雄地區水源的高屏溪，每日需求川流量約每秒10噸，但16日上午流量一度降至每秒11.4噸，為提醒民眾及產業加大力道節水，因此報請經濟部，自16日起調整高雄地區水情燈號，由正常藍燈轉為稍緊綠燈。

為因應可能旱象，水利署與相關單位已加強澄清湖、鳳山水庫等湖庫蓄水，並完成竹寮、翁公園、大樹伏流水及地下水源與東港堰原水前處理的備援水源整備；王藝峰指出，高屏溪流量今天已回升至每秒14.7噸，水利署會持續密切注意相關水情。

每年3到5月，是台灣旱期及汛期交界，水利署必須同時進行抗旱與防汛工作，王藝峰表示，經濟部將在本週向行政院報告抗旱防汛因應規劃。

抗旱部分，目前為一階限水的苗栗地區，因近期鋒面降雨挹注，水情有所好轉，明德水庫至今天為止，蓄水率回升至52.57%；南部水情則較吃緊，除高雄水情稍緊轉綠燈外，對於台南地區供水，王藝峰說，曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量目前共約1.2億噸，能確保在5月底前不進入三階限水。

王藝峰表示，為保障民生用水無虞，水利署已規劃備援方案，包括區域調度及戰備水井整備等，以確保滿足6月底前的民生用水需求。

此外，澎湖離島自去年開始降雨狀況不佳，水庫蓄水率低，目前以由海淡廠馳援，王藝峰表示，澎湖海淡廠日前雖發生破管事件，造成短暫停水，但已搶修完畢，目前供水無虞；但他也說，若氣象局預估，澎湖地區未來降雨狀況仍不理想，可能必須採取進一步節水措施。

防汛部分，由於花蓮等地今年來地震頻發，必須特別注意土石鬆動問題，王藝峰表示，水利署已從上個月開始逐一進行防汛器材檢查，包括抽水機、堤防水門及抽水站等，並與地方政府合作進行應變小組訓練及召開相關會議。

此外，水利署與全國400多個水災好發地區的社區合作，進行水災預警演練，並進行水溝清淤合作，希望在5月1日汛期來臨前做好防災準備。

水利署南化水庫澎湖

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