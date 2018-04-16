「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「我的生命不能用長短計算，它有深度、也有寬度！」年僅52歲的高雄市立民生醫院前院長蘇健裕，4年前罹患直腸癌末期，歷經數十次療程，癌細胞仍頑強復發，去年8月又發生主動脈剝離，蘇病況急轉直下，上周已住進安寧病房。

妻兒15日為蘇舉辦一場「健裕的快轉人生-畢業季」，近2百位親朋好友到場，含淚微笑接受蘇的道謝、道愛、道歉與道別，父母更親頒畢業證書，見證兒子從「人生」這條路圓滿畢業。

因心衰竭末期得隨身帶著氧氣筒的蘇健裕，在告別會上感性表示，在場好友都是他人生的恩人、貴人，應該是他自己拜訪人家，而不該是大家來送他這段路，「這是我最捨不得做的」，回想自己這一生受到許多人的幫忙，也坦坦蕩蕩、問心無愧，「我的生命不該以長短計算，它的深度、寬度都不輸其他人！」

蘇健裕32歲就擔任民生醫院泌尿科主任、41歲當上醫療副院長，期間歷經醫院健保爭議風波，醫護人力大量出走，他44歲代理院長，46歲接任院長，一人當三人用，扛下繁重的醫院事務，親自看診、開刀，更自行鑽研法律條文與健保局打官司，在卸下院長職務當天，終於接獲健保案件撤銷裁罰的通知。無奈回歸醫師崗位隔年，不過48歲，就驚傳罹癌且已轉移。

蘇的妻子尹亞蘭16日受訪時說，先生忙於看診、開刀，有整整10年沒做過健康檢查，直到不斷血便才發現直腸癌轉移到肝臟，對於「身為醫師卻罹癌」相當耿耿於懷，因此非常積極治療，更時時以自己為例，要同為醫師的學長、學弟注意身體健康，「照顧好自己才能讓病人信服」。

身為護理人員的尹亞蘭表示，直腸癌末患者的平均存活期是29.9個月，蘇確診後已活了46個月，病情算是穩定，但去年8月蘇發生主動脈剝離，心臟功能嚴重受損，只能靠氧氣筒呼吸，延緩心衰竭惡化；她和3個孩子也決定為蘇舉辦一場人生的畢業典禮，邀先生國中到大學時代的同窗好友共聚一堂，分享他年輕卻快轉的一生。