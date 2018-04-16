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屏東創世搬新家募款壓力大 企業帶頭捐愛心

2018-04-16 16:56聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

創世基金會屏東分院籌備的「發現愛公益園遊會」將於將於5月26日上午10時至下午2時在屏東公園舉行，印象建設公司捐助20萬元支持創世，屏榮實業有限公司也捐出4萬元及4個攤位共襄盛舉。創世屏東分院坦承，自從遷院後，募款壓力更大，需要各界更大支持。

創世屏東分院院長林艾樺表示，印象建設公司董事長王世賢每次推新案，就會結合協力廠商一起做公益，今年公司得知創世屏東分院擴大植物人服務，募款碰到許多困難，立刻大力支持，讓院方最感動，另外，還有屏榮實業公司的拋磚引玉，也讓創世募款更有力。

這項「發現愛公益園遊會」將於5月26日在屏東公園椰林大道舉行，當天有蔥寶小火車、歡樂氣墊床、各式吃喝完樂攤位，還有精彩的表演。預購300元園遊券可索取風扇筆，當天還可參加摸彩，最大獎為42吋液晶電視，活動現場捐5張5-6月份未兌獎發票加10元園遊券，即可搭乘蔥寶小火車。

屏東分院表示，園遊會規劃70攤，目前只有40攤，歡迎願意把當日義賣全部捐出的愛心攤商加入，購買園遊券請至創式屏東院或是各愛心寄賣單位，愛心專線（08）721-0038分機1207張小姐或上創世屏東分會粉絲專頁查詢。

創世基金會屏東分院籌備的「發現愛公益園遊會」將於將於5月26日舉行。圖／創世屏東...
創世基金會屏東分院籌備的「發現愛公益園遊會」將於將於5月26日舉行。圖／創世屏東分院提供
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募款植物人義賣

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