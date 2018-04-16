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獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28聯合新聞網 綜合報導

高雄市的繽紛海濱鬥牛場日前榮獲建築園治獎，但卻因為球場設計不良慘遭網友譏笑「重新...
高雄市的繽紛海濱鬥牛場日前榮獲建築園治獎，但卻因為球場設計不良慘遭網友譏笑「重新定義籃球場」。對此，設計師出面解釋，這個案件的重點為社區改造，希望能給居民多樣性的活動空間。圖截自建築園治獎專頁
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高雄市捷興一街的繽紛海濱鬥牛場日前榮獲「建築園治獎」，但得獎照片一出，就因為球場比例不標準、籃框置於禁區內而遭到網友譏笑「看到圖片就笑了」。對此，設計師出面回應，這個案件本來的目的就非改建籃球場，而是希望能活化社區閒置空間的「景觀改造工程」，而最受爭議的球架設置，則是沿用舊的設計。

素有建築界奧斯卡獎之稱的「建築園治獎」日前在臉書粉絲專頁上公布得獎名單，位於高雄市哈瑪星社區的「繽紛海濱鬥牛場」也榜上有名。然而，網友看到現場照片之後，質疑該球場比例不符標準，籃框架和燈柱置於球場禁區內，外圍也沒有基本防護設施，完全是一個不合格的籃球場。因此紛紛留言「看到圖片就笑了」、「重新定義籃球場」，質疑不符合籃球場規格為何能得建築獎。

對此，此案件的設計師辜達齊發文解釋，當初的設計初衷，是希望可以整理這個原本堆滿垃圾的閒置空間，讓社區裡能夠多一些友善鄰里的公共區域，也期望這塊空地能夠容納多樣性的活動。因此，他們沿用了原本的畫線以及球架，在既有的限制之下進行整治，讓它成為一個「包容各種活動」的社區生活空間。

設計師強調，「繽紛海濱鬥牛場」的案子本來就屬於「景觀改造工程」而不是球場改建，而被網友點出的畫線疏漏，目前他也正與業主洽談，希望能改善。

建築園治獎的甄選委員會也出面表示，獎項的評選重點不是籃球場，而是該處的社區改造。高雄市都發局則說，改造完成的空間可以提供社區多元使用，「這個空間可以是球場，也可以是市集，更多時候是老人散步、活動筋骨、小孩騎三輪車、丟小皮球的地方。」

哈瑪星

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