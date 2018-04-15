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桃園農博馬祖故事展現離島風情

2018-04-15 19:47聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園農業博覽會有座碉堡式、迷彩色的建築「馬祖故事館」，不明究裡的遊客好奇桃園和馬祖有什麼關係，市長鄭文燦今天和連江縣長劉增應為展館宣傳時說出兩市縣的情誼淵源。

鄭文燦表示，馬祖鄉親在民國60年代，多數移民至桃園，也因為這樣的淵源，目前在桃園的馬祖鄉親人數約5萬人，馬祖的海洋文化就是桃園文化的一部分。他擔任市長後，推動桃園與馬祖的交流，希望馬祖文化扎根於桃園。

鄭文燦說，桃園一直將馬祖視為最好的姊妹縣市，從「2016台灣燈會在桃園」的馬祖燈區到今年桃園農業博覽會的「馬祖故事館」，希望每個活動都能加入馬祖元素。同時，八德龍山寺日前正式上梁，是台灣本島第一座由地方政府修復的閩東式宗教建築，也是馬祖代表建築，市府也將協助後續工作，讓八德龍山寺成為馬祖文化象徵。

鄭文燦指出，透過農業瞭解在地生活與價值，是桃園農業博覽會舉辦的重要意義，「馬祖故事館」展示馬祖農業、漁業、美食、文化，體驗不同的離島風情，也讓大家看到馬祖獨特的魅力。故事館以八八坑道、戰地碉堡為造型非常搶眼，馬祖離島居民在物資相對缺乏、生活條件困難的環境，所發展出特有的文化，其美酒、紅糟、黃魚等特產，也代表因著農業、漁業而來的生活方式與文化。

連江縣長劉增應表示，馬祖具有閩東文化，也有豐富人文地景、自然景觀、飲食文化，在今年桃園農博所展出的「馬祖故事館」，呈現馬祖農業、漁業、特產、特色文化及戰地風情，希望讓更多人瞭解馬祖的動人故事，也希望透過這次展出，讓馬祖文化能夠成為桃園的特色，未來雙方也會更加緊密交流合作。

桃園市長鄭文燦（右5）、連江縣長劉增應（右4）等人一起為桃園農博馬祖故事館宣傳。...
桃園市長鄭文燦（右5）、連江縣長劉增應（右4）等人一起為桃園農博馬祖故事館宣傳。記者鄭國樑／攝影
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劉增應（右）、鄭文燦（右2）為農博祈福。圖／桃園市政府新聞處提供
劉增應（右）、鄭文燦（右2）為農博祈福。圖／桃園市政府新聞處提供
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馬祖鄭文燦龍山寺

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