恆春洋蔥盛產價跌 柯文哲也幫促銷

2018-04-15 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



近期國產洋蔥盛產，台北市長柯文哲也特別擔任超級推銷員，試吃家政媽媽製作的美味洋蔥料理，也邀請市民一起來支持採買國產優質洋蔥。

國產洋蔥過半生產量在屏東縣，恆春農會林順和總幹事特別介紹恆春地區的洋蔥，因當地特有的落山風而香甜美味、遠近馳名，不僅在國內市場相當受歡迎，更外銷到日本，可說是日本人最喜愛的食材。