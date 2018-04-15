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恆春洋蔥盛產價跌 柯文哲也幫促銷

2018-04-15 13:41聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

近期國產洋蔥盛產，台北市長柯文哲也特別擔任超級推銷員，試吃家政媽媽製作的美味洋蔥料理，也邀請市民一起來支持採買國產優質洋蔥。

國產洋蔥過半生產量在屏東縣，恆春農會林順和總幹事特別介紹恆春地區的洋蔥，因當地特有的落山風而香甜美味、遠近馳名，不僅在國內市場相當受歡迎，更外銷到日本，可說是日本人最喜愛的食材。

4月期間逢周六、日在台北花博農民市集（捷運圓山站1號出口）、建國假日花市均有展售，產地直送優惠價6顆50元，另有大包裝一袋250元（約40顆左右）。

恆春洋蔥北上促銷，台北市長柯文哲也現身推銷。圖/產發局提供
恆春洋蔥北上促銷，台北市長柯文哲也現身推銷。圖/產發局提供
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