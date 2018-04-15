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新北、北市推水果公園 高雄反要移除公園果樹

2018-04-15 12:11聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄都會區公園的果樹，讓都市人有機會認識水果的產生，也可以一嘗都市採果的樂趣，具教育意義。 高雄愛樹人協會團長莊傑任近期卻聽聞高雄市政府的高層下達命令，要把公園和行道樹的果樹全數移除，今天上午邀部分民眾到高雄市37號公園，指稱政府養工處要移植公園的芒果樹，實在可惜，大家還一起拜樹頭。

今天上午，莊傑任和十餘名市民到位在和平路附近的37號公園，這裡有2棟超過40年芒果樹，正面臨必須移植的命運。據了解，養工處的理由是，這處公園要重新整理，果樹有為期兩周短暫的落果期，會製造環境髒亂，滋生果蠅。

養工處表示，附近芒果樹附近有一處兒童遊戲場，擔心小朋友嬉戲時會不小心碰撞到樹，因此要移植到樹木銀行妥善照顧。

莊傑任說，台北市政府和新北市政府都在市區內推動水果公園，要讓市民就近看到水果長在樹上的樣子，只有高雄市政府居然是要移走公園內的果樹，而且養工處明明有編列每日的打掃經費，又怎會髒亂？因此要求高雄市政府全面保留公園、路樹的果樹，結合社區營造共同推廣可食地景。

住在附近的吳姓市民說，公園內設果樹很好，果實會引來鳥和松鼠，這些都是市區公園難得一見的生態，王姓媽媽說，公園要保留果樹，讓小朋友到公園隨時就能看到水果長在樹上的模樣，不必刻意再到果園去體驗。

高雄市養工處表示，附近芒果樹附近有一處兒童遊戲場，擔心小朋友嬉戲時會不小心碰撞到...
高雄市養工處表示，附近芒果樹附近有一處兒童遊戲場，擔心小朋友嬉戲時會不小心碰撞到樹，因此要移植到樹木銀行妥善照顧。記者謝梅芬／攝影
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住在附近的吳姓市民說，公園內設果樹很好，果實會引來鳥和松鼠，這些都是市區公園難得...
住在附近的吳姓市民說，公園內設果樹很好，果實會引來鳥和松鼠，這些都是市區公園難得一見的生態。記者謝梅芬／攝影
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高雄愛樹人協會團長莊傑任近期卻聽聞高雄市政府的高層下達命令，要把公園和行道樹的果...
高雄愛樹人協會團長莊傑任近期卻聽聞高雄市政府的高層下達命令，要把公園和行道樹的果樹全數移除，今天上午邀部分民眾到高雄市37號公園，指稱政府養工處要移植公園的芒果樹，實在可惜，大家還一起拜樹頭。記者謝梅芬／攝影
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社區營造樹人

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