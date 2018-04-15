他們改種無毒洋蔥 樂當「快樂傻子 」

2018-04-15 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春半島是國內最大洋蔥產區，卻都採慣行農法，屏東「綠農的家」創辦人洪輝祥6年前到車城鄉租地推廣友善耕法，雖然收成不及慣行農法，但永續發展理念感動蔥農蔡恆泰和潘桂春，去年加入友善栽植行列；「綠農的家」今天辦採收體驗活動，2人笑說，不用農藥、化肥被其他蔥農笑是「傻子」，但天公疼憨人，他們是「快樂的傻子」。

「洋蔥友善耕作這條路不容易，但一會堅持走下去！」原在屏榮中學教書的洪輝祥，為專心經營推廣友善耕作理念的「綠農的家」辭去教職，有感於恆春半島洋蔥仍採慣行農法，他6年前到車城租地實踐友善耕法，農法經不斷改善，收成率已從首年的一成成長到今年的逾半，省去盤商剝削，價格是慣行農法的2至3倍，雖然蔥農多在觀望，他仍不斷說服。

洪輝祥天天往農地跑，勸服蔥農與「綠農的家」合作採友善耕法，不灑農藥不用化肥，產品需經農委會檢驗合格才上市，多數蔥農都笑說是「傻子」，但蔡恆泰和潘桂春被他的永續理念感動，前年起將2甲地蔥田改用友善耕法；蔡恆春說，他常被笑說：「用農藥省工又長得肥大，怎麼這麼笨」，去年收成不到一半，今年卻高達7成，拿到零農藥檢驗證後，最驕傲的是可以當場生吃。

「友善環境的小農，是您的『家庭醫生』，也是台灣最重要的國力基礎；多認識友善環境的農家，您會是最富有的生活家」，洪輝祥昨天在車城友善耕作田辦採收活動，24名來自全省各地的民眾參加，他感性說，當彎腰跟小農一起下田，會改變過去對食物與自然環境的疏離感，實地下田給守護土地的小農鼓勵，參與到人與人，人與土地的連結，會是旅行最深刻、有趣的體驗。