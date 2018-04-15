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萬元有找或看世足賽 高市旅行公會國際旅展報好康！

2018-04-15 00:38聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市旅行商業同業公會（簡稱高市旅行公會）主辦的國際旅展來了！本月20日到23日在高雄展覽館展開，想到俄羅斯看4年一度世界盃足球賽，想到歐洲、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、東南亞旅遊，或國內旅遊，都可以在這裡找到優惠的旅遊行程。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，「2018高雄市旅行公會國際旅展」有300多家業者參與，會設多達700攤位參展，去年旅展參觀人數29萬多，今年估計能吸引30萬以上的人參觀。

旅行公會14日請來ShowGirl以快閃方式秀出今年旅展特色之一，即到俄羅斯觀看世界盃足球賽的旅程，ShowGirl身穿去年得名國家足球隊的球衣到街頭快閃，也分送旅展入場券給過往行人，邀請更多人到高雄展覽館參觀旅展並選擇自己喜歡的優惠遊程。

吳盈良說，今年多家旅行社推出3、4折的遊程，公會也邀請東南亞、日本、韓國、香港、澳門的買家，一方面來參加旅展，一方面也推展台灣的觀光：國內旅行業者者紛祭出旅展限定超低價搶客，公會也特別規劃了各項的好禮大放送，包括出國萬元有找、機票瘋狂下殺、五星級餐券優惠、飯店住宿、國內外熱門行程聯合促銷等，消費滿一定額度還有機會抽RIMOWA 29吋的行李箱。

公會另在展場規畫了精采的表演，包括日本熊本熊、日光江戶村忍者秀、韓國的功夫劇JUMP秀等，都會在2018高雄國際旅展中演出。民眾如想知道旅展期間各廠商推出的優惠價格和方案，可到旅展官網http://www.ktf.org.tw/ 活動訊息查閱。

本月20日到23日將展開的「2018高雄市旅行公會國際旅展」有許多好康，Show...
本月20日到23日將展開的「2018高雄市旅行公會國際旅展」有許多好康，ShowGirl上街送入場券給民眾，邀請民眾前往參觀並選擇喜歡的遊程。記者楊濡嘉／攝影
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本月20日到23日將展開的「2018高雄市旅行公會國際旅展」，有到俄羅斯看世界盃...
本月20日到23日將展開的「2018高雄市旅行公會國際旅展」，有到俄羅斯看世界盃足球賽的遊程，高市旅行公會特別請ShowGirl上街頭快閃讓民眾知道旅展訊息。記者楊濡嘉／攝影
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高市旅行公會理事長吳盈良（左二）說，「2018高雄市旅行公會國際旅展」有300多...
高市旅行公會理事長吳盈良（左二）說，「2018高雄市旅行公會國際旅展」有300多家相關業者參加，會設700多攤位推出各種旅遊優惠。記者楊濡嘉／攝影
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