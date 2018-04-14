親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

善心水餃宣布歇業 侯漢廷嘆台灣社會殺了優質好店

2018-04-14 19:14聯合新聞網 綜合報導

高雄福田水餃店一顆水餃只賣一元，遇上弱勢族群再打五折，卻因為不堪外界抹黑，近日宣...
高雄福田水餃店一顆水餃只賣一元，遇上弱勢族群再打五折，卻因為不堪外界抹黑，近日宣布將於六月歇業。 圖／翻攝自福田水餃臉書粉絲專頁
分享

以一元水餃幫助弱勢的高雄福田水餃昨（6）日宣布將在六月歇業，理由是該店PO文所稱一名撿資源回收維生的九旬嬤被指「生活穩定、無需救濟」，輿論質疑店家是在炒新聞，店家不願一直以來堅持的善心被抹黑，因此宣布願以一元頂讓店面、只盼這樣的精神能延續下去，對此，新黨新思維中心主任侯漢廷直言「台灣社會殺死一間優質好店」。

高雄福田水餃日前PO文指一名以撿資源回收為生的九旬嬤赴店內用餐、覺得十分不捨，盼民眾看到這名婆婆可以給予協助，事後卻有媒體報導婆婆並不需要救濟，讓外界誤解該店的PO文動機，店家對於無中生有的抹黑感到心力交瘁，因此宣布將在六月歇業，侯漢廷在個人臉書表示惋惜，並指稱是台灣的社會殺死了一間優質好店。

侯漢廷表示，他曾赴福田水餃用餐，該店品質極佳、對待老人家更是親切有禮，老闆每個月賠了數十萬仍堅持開店回饋社會，卻被不實報導及酸民的嘲諷抹黑，而據他了解，該店不僅價格佛心，創辦人更時常捐贈物資給貧困的山區幫助弱勢族群，如今卻得因為種種令人失望的原因收攤，讓他十分感慨。

侯漢廷表示，願意替社會付出的人總是心懷善念、給予最實際的幫助，但有時做善事還得面對冷言冷語及負面攻擊，實在很為難，盼台灣能「少點抹黑、多種福田」。不少網友力挺，認為做善事還要被酸，與其嘲諷別人、不如先檢視自己做了多少。

【相關閱讀】

‧ 每月虧本六十萬堅持賣1元水餃 老闆：行善不分對象

‧ 高雄嬤好苦？ 阿嬤拾荒為活動筋骨非養孫

‧ 高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

相關新聞

人都已移出治療為何還新增病例 龍發堂：百般不解

2018-04-14 19:42

「有吃又有拿」 金寧石蚵小麥文化季今登場

2018-04-14 18:36

遊艇、帆船加水上鋼鐵人 屏東大鵬灣一次滿足

2018-04-14 16:41

一下從單杯變高塔 5歲萌娃雙胞胎疊杯樂

2018-04-14 16:16

高雄市李科永紀念圖書館 融合人文與生態

2018-04-14 14:08

高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44

3個孩子的媽拚10年 考取社工師證照

2018-04-14 00:02

差點燒到馬頭山 田寮山火終撲滅

2018-04-13 23:42

屏東火車站周邊拓路拆屋 住戶抗議 縣府續溝通

2018-04-13 23:33

墾丁商品未標價 限期不改善將罰

2018-04-13 23:25

慢活遊金門 28日入住送好皂

2018-04-13 23:08

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

2018-04-13 21:38

台灣「迎佛祖文化」要朝世界非遺之路邁進

2018-04-13 21:00

國產洋蔥大豐收 小農泣售農會頭也痛

2018-04-13 19:49

大陸惠台高教雪上加霜？金門大學校長：台灣仍有優勢

2018-04-13 19:42

愛河耙龍舟推出賽事專屬APP 總獎金60萬

2018-04-13 19:37

高雄勞工教育訓練中心變身商旅

2018-04-13 18:55

苦讀10年還帶3個孩子 今朝放榜天下知

2018-04-13 18:55

整頓墾丁消費亂象 屏縣府大軍出動盯標價

2018-04-13 17:00

璩美鳳要在高雄參選 今下戰帖邀陳水扁辯統獨

2018-04-13 16:39

有人放火危及馬頭山生態?林務局：農民整地引發大火

2018-04-13 16:26

你買洋蔥了嗎？ 農糧署啟動全台促銷

2018-04-13 16:08

學生站窗台擦二樓玻璃 讓人嚇到吃手手

2018-04-13 15:30

欺負新住民？郵局搞錯她的身分還溢扣利息

2018-04-13 12:48

藍營批陳菊債留高雄 市府：承接歷任市長及高雄縣債務

2018-04-13 12:17

師承愛新覺羅毓鋆 暢銷作家林明進贈金門200本新書

2018-04-13 08:09

迎接黑鮪魚季 東港鎮光復路大排展開清淤

2018-04-13 08:08

屏東火車站周邊道路拓寬 住戶聲淚控訴黑箱作業

2018-04-13 17:17
看更多

熱門文章

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

2018-04-13 21:38

北港媽、大甲媽分手30年 就因「回娘家」3個字

2018-04-14 09:00

大甲媽遶境首日 車輛撞上茶水站4傷

2018-04-14 12:40

大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕

2018-04-13 23:35

超感人！3名馬拉威孤兒來台築夢 拿下世界發明獎金牌

2018-04-13 20:32

參加農業團赴東非離鄉近半世紀 老翁圓夢回台團聚

2018-04-14 17:34

苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50

清淤差很大！長大樹雜草 清淤才看見溝渠真面目

2018-04-14 09:01

大甲媽進彰化萬人空巷 傳出信徒放鞭炮臉被炸傷

2018-04-14 17:38

影／迎大甲媽祖 彰化大辦桌呷免驚

2018-04-14 09:04

派出所長兒子考上研究所 立委議員鄉長主席全來祝賀

2018-04-14 12:44

高美溼地假日交管 今天下午開始實施

2018-04-14 11:40

壓力來了 大甲媽進香彰化廣播取締違法施放煙火

2018-04-13 20:54

5566不能亡！驚喜現身宜蘭生態綠舟綠色博覽會錄影

2018-04-13 20:24

搶轎變「挾持」 學者：媽祖會高興嗎？

2018-04-13 23:47

許淑華批賴清德台獨說 為台灣製造危機

2018-04-13 21:03

西拉雅火金姑大爆發 必追必拍賞螢景點

2018-04-14 08:37

熊讚bye了？全新大改版熊讚下周亮相

2018-04-13 19:50

國產洋蔥大豐收 小農泣售農會頭也痛

2018-04-13 19:49

安坑一號2期工程 完成隧道超級任務

2018-04-14 00:07

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44

接待媽祖信眾 新港免費供餐點50處

2018-04-13 23:04

台灣窮人僅美日十分之一？ 張豪澤：很多請領補助被拒

2018-04-14 12:41

拚議會過半 桃園綠營市議員提34席

2018-04-14 15:09

教授跟大甲媽遶境26年 今年1800生同行

2018-04-14 13:23

慢活遊金門 28日入住送好皂

2018-04-13 23:08

森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢

2018-04-14 13:09

大甲媽遶境彰化600警力護轎 堪比元首級維安

2018-04-13 23:41

大甲媽遶境辦斗笠趴 顏清標：戴斗笠好處多多

2018-04-14 16:49

紙漿汙泥加工再製磚發惡臭 環保局勒令停工

2018-04-14 10:21

魚精灌溉種出好蕃茄 安全好吃的新鮮貨超搶手

2018-04-13 22:05

別白種樹！植樹節更名護樹節？專家：後續養護更重要

2018-04-13 23:34

清水分局長親自接鑾轎 全轄徒步25公里護駕

2018-04-14 13:46

天底下竟有愛賞花的文青猴？唉，別天真了

2018-04-14 14:16

因應媽祖起駕回鑾 警局長坐鎮大甲聯合指揮所

2018-04-14 08:00

3個孩子的媽拚10年 考取社工師證照

2018-04-14 00:02

不怕再積水！ 淡水公園打造透水鋪面

2018-04-13 22:37

善心水餃宣布歇業 侯漢廷嘆台灣社會殺了優質好店

2018-04-14 19:14

湄洲天后宫：隨兩岸開放 台灣請回大小湄洲媽近萬座

2018-04-14 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top