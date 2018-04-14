善心水餃宣布歇業 侯漢廷嘆台灣社會殺了優質好店

2018-04-14 19:14 聯合新聞網 綜合報導



高雄福田水餃店一顆水餃只賣一元，遇上弱勢族群再打五折，卻因為不堪外界抹黑，近日宣布將於六月歇業。 圖／翻攝自福田水餃臉書粉絲專頁 分享 facebook

以一元水餃幫助弱勢的高雄福田水餃昨（6）日宣布將在六月歇業，理由是該店PO文所稱一名撿資源回收維生的九旬嬤被指「生活穩定、無需救濟」，輿論質疑店家是在炒新聞，店家不願一直以來堅持的善心被抹黑，因此宣布願以一元頂讓店面、只盼這樣的精神能延續下去，對此，新黨新思維中心主任侯漢廷直言「台灣社會殺死一間優質好店」。

高雄福田水餃日前PO文指一名以撿資源回收為生的九旬嬤赴店內用餐、覺得十分不捨，盼民眾看到這名婆婆可以給予協助，事後卻有媒體報導婆婆並不需要救濟，讓外界誤解該店的PO文動機，店家對於無中生有的抹黑感到心力交瘁，因此宣布將在六月歇業，侯漢廷在個人臉書表示惋惜，並指稱是台灣的社會殺死了一間優質好店。

侯漢廷表示，他曾赴福田水餃用餐，該店品質極佳、對待老人家更是親切有禮，老闆每個月賠了數十萬仍堅持開店回饋社會，卻被不實報導及酸民的嘲諷抹黑，而據他了解，該店不僅價格佛心，創辦人更時常捐贈物資給貧困的山區幫助弱勢族群，如今卻得因為種種令人失望的原因收攤，讓他十分感慨。

侯漢廷表示，願意替社會付出的人總是心懷善念、給予最實際的幫助，但有時做善事還得面對冷言冷語及負面攻擊，實在很為難，盼台灣能「少點抹黑、多種福田」。不少網友力挺，認為做善事還要被酸，與其嘲諷別人、不如先檢視自己做了多少。