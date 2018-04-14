親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

手擲機飛行競賽挑戰創意飛翔 滯空27.4秒奪冠

2018-04-14 17:38聯合報 記者徐如宜╱即時報導

為推廣航空科技知識技能，提升國中生應用物理與生活科技，高雄市教育局今天在大榮中學，舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」。從製作手擲機、飛行，全部由參賽國中生完成，以「滯空飛行」最久為獲勝，最後由鳳林國中學生李凱翔以27.4秒成績，打破去年全國科工館手擲機飛行競賽紀錄的19.5秒。

「國民中學手擲機飛行競賽」上午進行手擲機製作，下午是滯空飛行比賽。選手除了現場設計屬於自己風格的手擲機外，更要考慮飛行本身的風阻及力抗，且全部以純手工製作，不能使用任何電動設備輔助製作。

高雄市教育局國中教育科長楊智雄表示，學生需要充分運用國中物理學習的內容，尤其是機翼要運用流體力學的概念來設計，製作完整飛行器各部元件，包括機身、機翼、尾翼等，再展現工藝技巧實作出來。競賽天候、氣流、風速等因素，無不考驗每名參賽學生的創意與反應，對國中生而言，是一項具有相當難度的全方位挑戰競技。

大榮中學校長張簡助立說，學校成立飛機修護科，投入完備的飛機修護設備、專業師資，且不惜重資，購入波音737客機機艙及發動機設備，除飛機修護設備教學外，也提供觀光事業科進行航空服務訓練，以培育專業人才。主辦單位也規劃完善的學習，包括手擲機製作、空拍機操作等，希望讓學生從做中學、學中做，達到「學習」與「技能」雙贏的目標。

這次有三名國中女生參加手擲機比賽，依比賽規定，飛機機翼長度不可以超過45公分，也不能低於30公分。選手們大比創意，有的在機首部分貼上五元硬幣，有的加上長尾夾以增加飛行重量，只要總重量不超過80克即可。製作過程中必須經過評審檢查。

大榮中學飛機修護科主任謝明奇表示，手擲機滯空的時間，考驗參賽選手飛機製作的版型和流體，這次選手參賽的手擲飛機，完全比照實際飛機機翼的版型，另飛機的配重也很重要，建議要做中學丶學中做，有助於增加經驗與加強飛行概念丶在比賽中創造好成績。

最後由鳳林國中李凱翔以滯空時間27.4秒，奪得冠軍；青年國中郭柏均13.5秒得到第二名；第三名是前鎮國中周義揚8.8秒。

選手需要充分運用物理，運用流體力學的概念來設計機翼。記者徐如宜／攝影
選手需要充分運用物理，運用流體力學的概念來設計機翼。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」，從製作到飛行都由國中生完成。記者徐如...
高雄市教育局舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」，從製作到飛行都由國中生完成。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」，從製作到飛行都由國中生完成。記者徐如...
高雄市教育局舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」，從製作到飛行都由國中生完成。記者徐如宜／攝影
分享
選手用力一擲，爭取手擲機滯空時間。記者徐如宜／攝影
選手用力一擲，爭取手擲機滯空時間。記者徐如宜／攝影
分享
這次有三名國中女生參加手擲機比賽。記者徐如宜／攝影
這次有三名國中女生參加手擲機比賽。記者徐如宜／攝影
分享
選手需要充分運用物理，運用流體力學的概念來設計機翼。記者徐如宜／攝影
選手需要充分運用物理，運用流體力學的概念來設計機翼。記者徐如宜／攝影
分享

國中生

相關新聞

遊艇、帆船加水上鋼鐵人 屏東大鵬灣一次滿足

2018-04-14 16:41

一下從單杯變高塔 5歲萌娃雙胞胎疊杯樂

2018-04-14 16:16

高雄市李科永紀念圖書館 融合人文與生態

2018-04-14 14:08

高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44

3個孩子的媽拚10年 考取社工師證照

2018-04-14 00:02

差點燒到馬頭山 田寮山火終撲滅

2018-04-13 23:42

屏東火車站周邊拓路拆屋 住戶抗議 縣府續溝通

2018-04-13 23:33

墾丁商品未標價 限期不改善將罰

2018-04-13 23:25

慢活遊金門 28日入住送好皂

2018-04-13 23:08

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

2018-04-13 21:38

台灣「迎佛祖文化」要朝世界非遺之路邁進

2018-04-13 21:00

國產洋蔥大豐收 小農泣售農會頭也痛

2018-04-13 19:49

大陸惠台高教雪上加霜？金門大學校長：台灣仍有優勢

2018-04-13 19:42

愛河耙龍舟推出賽事專屬APP 總獎金60萬

2018-04-13 19:37

高雄勞工教育訓練中心變身商旅

2018-04-13 18:55

苦讀10年還帶3個孩子 今朝放榜天下知

2018-04-13 18:55

整頓墾丁消費亂象 屏縣府大軍出動盯標價

2018-04-13 17:00

璩美鳳要在高雄參選 今下戰帖邀陳水扁辯統獨

2018-04-13 16:39

有人放火危及馬頭山生態?林務局：農民整地引發大火

2018-04-13 16:26

你買洋蔥了嗎？ 農糧署啟動全台促銷

2018-04-13 16:08

學生站窗台擦二樓玻璃 讓人嚇到吃手手

2018-04-13 15:30

欺負新住民？郵局搞錯她的身分還溢扣利息

2018-04-13 12:48

藍營批陳菊債留高雄 市府：承接歷任市長及高雄縣債務

2018-04-13 12:17

師承愛新覺羅毓鋆 暢銷作家林明進贈金門200本新書

2018-04-13 08:09

迎接黑鮪魚季 東港鎮光復路大排展開清淤

2018-04-13 08:08

屏東火車站周邊道路拓寬 住戶聲淚控訴黑箱作業

2018-04-13 17:17
看更多

熱門文章

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

2018-04-13 21:38

北港媽、大甲媽分手30年 就因「回娘家」3個字

2018-04-14 09:00

大甲媽遶境首日 車輛撞上茶水站4傷

2018-04-14 12:40

大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕

2018-04-13 23:35

影／38歲單親媽大愛 器捐8家庭獲重生

2018-04-13 19:36

超感人！3名馬拉威孤兒來台築夢 拿下世界發明獎金牌

2018-04-13 20:32

苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50

注意！下周四、六新竹部分地區停水

2018-04-13 19:30

苦讀10年還帶3個孩子 今朝放榜天下知

2018-04-13 18:55

清淤差很大！長大樹雜草 清淤才看見溝渠真面目

2018-04-14 09:01

影／迎大甲媽祖 彰化大辦桌呷免驚

2018-04-14 09:04

派出所長兒子考上研究所 立委議員鄉長主席全來祝賀

2018-04-14 12:44

壓力來了 大甲媽進香彰化廣播取締違法施放煙火

2018-04-13 20:54

5566不能亡！驚喜現身宜蘭生態綠舟綠色博覽會錄影

2018-04-13 20:24

搶轎變「挾持」 學者：媽祖會高興嗎？

2018-04-13 23:47

高美溼地假日交管 今天下午開始實施

2018-04-14 11:40

許淑華批賴清德台獨說 為台灣製造危機

2018-04-13 21:03

西拉雅火金姑大爆發 必追必拍賞螢景點

2018-04-14 08:37

熊讚bye了？全新大改版熊讚下周亮相

2018-04-13 19:50

國產洋蔥大豐收 小農泣售農會頭也痛

2018-04-13 19:49

安坑一號2期工程 完成隧道超級任務

2018-04-14 00:07

媽祖遶境數位化 不用走也可透過鑾轎視角看實況

2018-04-13 19:15

接待媽祖信眾 新港免費供餐點50處

2018-04-13 23:04

台灣窮人僅美日十分之一？ 張豪澤：很多請領補助被拒

2018-04-14 12:41

高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44

大陸惠台高教雪上加霜？金門大學校長：台灣仍有優勢

2018-04-13 19:42

慢活遊金門 28日入住送好皂

2018-04-13 23:08

紙漿汙泥加工再製磚發惡臭 環保局勒令停工

2018-04-14 10:21

別白種樹！植樹節更名護樹節？專家：後續養護更重要

2018-04-13 23:34

教授跟大甲媽遶境26年 今年1800生同行

2018-04-14 13:23

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

魚精灌溉種出好蕃茄 安全好吃的新鮮貨超搶手

2018-04-13 22:05

天底下竟有愛賞花的文青猴？唉，別天真了

2018-04-14 14:16

因應媽祖起駕回鑾 警局長坐鎮大甲聯合指揮所

2018-04-14 08:00

森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢

2018-04-14 13:09

清水分局長親自接鑾轎 全轄徒步25公里護駕

2018-04-14 13:46

偏鄉迷你小學一樣能發光發熱 廣興獲閱讀磐石學校獎

2018-04-13 19:47

大甲媽遶境彰化600警力護轎 堪比元首級維安

2018-04-13 23:41

參加農業團赴東非離鄉近半世紀 老翁圓夢回台團聚

2018-04-14 17:34

不怕再積水！ 淡水公園打造透水鋪面

2018-04-13 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top