手擲機飛行競賽挑戰創意飛翔 滯空27.4秒奪冠

2018-04-14 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



為推廣航空科技知識技能，提升國中生應用物理與生活科技，高雄市教育局今天在大榮中學，舉辦「國民中學手擲機飛行競賽」。從製作手擲機、飛行，全部由參賽國中生完成，以「滯空飛行」最久為獲勝，最後由鳳林國中學生李凱翔以27.4秒成績，打破去年全國科工館手擲機飛行競賽紀錄的19.5秒。

「國民中學手擲機飛行競賽」上午進行手擲機製作，下午是滯空飛行比賽。選手除了現場設計屬於自己風格的手擲機外，更要考慮飛行本身的風阻及力抗，且全部以純手工製作，不能使用任何電動設備輔助製作。

高雄市教育局國中教育科長楊智雄表示，學生需要充分運用國中物理學習的內容，尤其是機翼要運用流體力學的概念來設計，製作完整飛行器各部元件，包括機身、機翼、尾翼等，再展現工藝技巧實作出來。競賽天候、氣流、風速等因素，無不考驗每名參賽學生的創意與反應，對國中生而言，是一項具有相當難度的全方位挑戰競技。

大榮中學校長張簡助立說，學校成立飛機修護科，投入完備的飛機修護設備、專業師資，且不惜重資，購入波音737客機機艙及發動機設備，除飛機修護設備教學外，也提供觀光事業科進行航空服務訓練，以培育專業人才。主辦單位也規劃完善的學習，包括手擲機製作、空拍機操作等，希望讓學生從做中學、學中做，達到「學習」與「技能」雙贏的目標。

這次有三名國中女生參加手擲機比賽，依比賽規定，飛機機翼長度不可以超過45公分，也不能低於30公分。選手們大比創意，有的在機首部分貼上五元硬幣，有的加上長尾夾以增加飛行重量，只要總重量不超過80克即可。製作過程中必須經過評審檢查。

大榮中學飛機修護科主任謝明奇表示，手擲機滯空的時間，考驗參賽選手飛機製作的版型和流體，這次選手參賽的手擲飛機，完全比照實際飛機機翼的版型，另飛機的配重也很重要，建議要做中學丶學中做，有助於增加經驗與加強飛行概念丶在比賽中創造好成績。