高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市今、明2天有2場路跑活動，今天下午有數千名跑者參加「PUMA螢光夜跑」活動、明天清晨又有高雄市警局與高雄醫學大學為推廣高齡者用路安全路跑活動，警方都將派員管制交通，警方呼籲用路人依交通疏導人員指揮，配合改道。

今天下午的「PUMA螢光夜跑」活動，警方從下午2點到晚間12點，管制車輛進入時代大道會場，下午5點到晚間9點，是路跑活動時段，將管制前鎮、苓雅、前金、鹽埕、鼓山等5行政區部分路段，管制路線包括時代大道→成功二路→海邊路→河東路→中正橋→河西路→公園二路→七賢三路→蓬萊路→駁二特區→鼓山一、二、三路→新疆路→九如四路→青海路→美術東二路→同盟三路→河東路→中正橋→河西路→高雄橋→海邊路→成功二路→時代大道。

高雄市警局與高雄醫學大學明天舉辦「為健康高雄暨推廣高齡長者用路安全路跑」活動，明天清晨6點到上午8點，沿愛河周遭舉行路跑，警方將派員管制三民區、鼓山區部分路段；管制路線包括同盟一路、同盟二路、同盟三路、中華橫路、建國三路、河西路、馬卡道路、明誠路、美術東二路願景橋、合江街、察哈爾一街。