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高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

2018-04-13 21:38聯合報 記者何祥裕╱即時報導

以一元水餃助弱勢的高雄福田水餃，驚傳將在六月份結束營業，創辦人李杰在臉書粉絲專頁貼文表示，福田水餃 將在六月份結束營業，謝謝朋友們一路的支持，並公開徵求頂讓，頂讓金額一元，條件是只要有人願意持續以我們的方式，同樣的產品與價位，持續經營三年，他本人願意用一元的價格，移轉所有裝潢，設備，桌椅，生財器具，鍋爐，紫外線殺菌機，淨水器，以及一大兩小三台全新的冷氣，包含室外機在內，並提供每個月五千元之電費補貼。

他貼文說，只要有人願意接手這間”薄利多銷”的好生意，我們隨時可以移交全部一切設備，如果一直到六月底沒有人願意以”一元”頂讓，那我們將自行結束營業。再麻煩朋友們幫忙分享，期待好心人出現，能將福田的精神延續下去。

貼文指出，對不起，我累了，這是我想告知福田愛心餐廳朋友的話，很遺憾沒能與大家一起走下去，但最近的風風雨雨及無中生有，造謠抹黑，實在讓我們心力憔悴。

賠錢也好，付出時間也罷，對我們經營團隊及志工來說，都不算甚麼，甚至今年我們本來還有拓展計劃，希望能照顧更多需要的朋友，但，我們可以流身體的汗，可以流臉上的淚，沒辦法一直流心理的血。

從被媒體及網路酸民抹黑之前，我們就一再發文，甚至發表聲明，我們絕不接受任何捐款，待用餐，連轉交物資也堅持拒絕，有些客人結帳後想多付錢，我們一定追出去還給對方，唯一值得慶幸的是，至少在我們營業期間內，不曾多收任何人一塊錢。

因為，我們最害怕的，就是長在別人身上那張嘴，每個人的抗壓性與追求不同，身為一貫以最高標準要求自己及帶頭打擊詐騙的公眾人物，我本人有著太多被同業抹黑攻擊的經驗，在開店前，我們也充分了解在台灣做善事不容易的道理。所以，在開店前，蠢笨如我，自信做了萬全的準備。

無論是食材的選用，堅持大廠製造，現場不生產確保衛生，所有水源皆使用過濾，且分三個鍋爐不停更換，只賣水餃的店裡還使用油水分離槽設計，碗盤堅持使用”高耐熱套袋”防止塑化劑，筷子皆使用紫外線殺菌等等(這些新聞都有拍到) ，就是要讓人無話可講，因為我們可以承受無限多金錢上的打擊，但就是承受不了流言蜚語。

可惜的是，蠢笨如我，還是中了媒體的圈套，讓酸民針對胡扯的媳婦內容大作文章，甚至顛倒影射我們找媒體來自導自演，炒作新聞，再衍生到”是我們店家去邀請老人家來受訪” ，這些無恥，無良，無知的抹黑，冠上媒體一句”原來真相是這樣” ，就被通通看成事實，可憐的志工，因為以為媒體是要關懷老人而主動幫媒體找人，也被捲入風暴，被媒體主動接洽邀請採訪，趕快找朋友來湊熱鬧也被當成臨時演員，這樣的抹黑攻擊，沒有任何有自尊心的人能夠承受。

貼文指出，福田餐廳軍心已散，沒有再持續下去的必要，雖然我們早就貼出證據，證實是媒體自行找上粉絲團(志工經營為主) ，想要採訪，但難堵網路上悠悠之口，愛心餐廳本不為營利，追求的就是一份心靈上的快樂與平靜，如今快樂不再，平靜難求，無論於情與理，都無法再保持這一份初心，所以，只好在這裡跟大家說一聲告別。

最後的時間，無論是我們經營團隊，或是志工，都還是會用心照顧好每位顧客，就如同我第一天所說的，無論你花的是五塊或一塊錢，您都是我們的客戶，我們都有責任好好的接待您。

最後，我們也邀請財大氣租的媒體或網路上不斷留言我們薄利多銷很好賺的朋友，如果有心，可以試著把這間店接下來經營試試看，相信靠著貴集團操作新聞的技術，或是網友點石成金，滿口”不會賠” ，”薄利多銷”的經營方式，生意一定可以大紅大紫。

一元頂讓，是我可以留給高雄鄉親最後的一份關愛，也謝謝所有朋友一路的支持，祝福大家。

福田水餃創辦人 李杰暨所有經營團隊 敬上

高雄福田水餃創辦人在臉書貼文表示，將在六月結束營業。圖/截自高雄福田水餃粉絲頁
高雄福田水餃創辦人在臉書貼文表示，將在六月結束營業。圖/截自高雄福田水餃粉絲頁
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