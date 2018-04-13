苦讀10年還帶3個孩子 今朝放榜天下知

2018-04-13 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣瑪家鄉公所社會課員莊曉虹，從大學畢業後就開始報考社工師，足足考了10年，今天終於金榜題名，取得高考社工師證照，鄉長梁明輝形容她具有國父10次革命的精神，尤其每天要處理公務，回家還要照顧3個孩子，苦讀10年的精神令人佩服，今朝放榜天下知。

33歲的莊曉虹目前是3個孩子的媽，最大的才3歲，最小的還不到1歲，正是最黏媽媽的時候，她說，每天把孩子哄睡，夜也深了，她大概也只能再讀1小時的書，雖然很累，但是為了證明自己，她始終不敢放棄，只能抓緊每一個空檔。

她說自己是大學社工系畢業，打從畢業那年她就開始考社工師，社工師考試一年有2次，她幾乎每次都報名，也曾因為太沮喪而缺考，還有好幾次只差了0.1分、0.3分就考上，讓她很不服氣，還一度申請複查成績。

她說，會堅持10年，是因為「我不相信我不能上」，因此下了班也k書，睡覺前也k書，今天一放榜，她說「真的太開心了」，同事家人都很為她高興。