高雄勞工教育訓練中心變身商旅

2018-04-13 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府勞工局勞工教育生活中心所屬的澄清會館，成立已23年，為活化建築，高雄市政府引進企業資源與經營理念，與樺澄公司簽訂20年的ROT促參案，整建為「樺舍商旅高雄館」，今天開幕啟用。

高雄市長陳菊說，澄清會館ROT促參案除了推動勞工福利，給予勞工及其眷屬住宿或工會團體使用場地優惠外，也計畫結合澄清湖、鳥松濕地公園及澄清湖棒球場的賽事，推出住宿優惠活動，為澄清湖風景區帶來更多觀光商機。

勞工局長李煥熏說，樺澄開發公司整建澄清會館後，取得旅館業登記為「樺舍商旅高雄館」，整建期投資總金額1.18億元，簽約20年，預計每年市府權利金收益可達600萬元以上。

樺舍商旅高雄館總計提供138間客房，將申請3星以上觀光商旅飯店及銅牌綠建築標章，設有餐廳、商店、廚房、健康休閒中心、辦公室及特許範圍停車場等，並裝修原有國際會議廳、會議室、演藝廳及工商展示中心供大眾租借使用。

樺澄公司招聘47位員工，進用高雄在地勞工7成以上，並計畫與高雄在地餐飲觀光學校合作，提供學生職場實習機會。