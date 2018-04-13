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藍批債留高雄 高市府：引錯誤財政數據

2018-04-13 18:42中央社 高雄13日電

高雄市長陳菊下周離開高雄市，23日任總統府祕書長有畫龍點睛眼意味。聯合報系記者謝...
高雄市長陳菊下周離開高雄市，23日任總統府祕書長有畫龍點睛眼意味。聯合報系記者謝梅芬／攝影
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高雄市議會國民黨團今天批評高雄市長陳菊選前對外說要做好做滿，當選後升官留爛攤子，債留高雄。高市府回應，引用錯誤財政數據批評高市府財政，時空錯亂的比較，令人遺憾。

高雄市議會國民黨團召開記者會，質疑陳菊留下巨額的債務後，卻至台北擔任總統府祕書長，這是債留高雄。

黨團總召許崑源以主計單位統計數字，說明高雄市歷屆市長的負債情形，前市長吳敦義執政8年，共借貸新台幣32億元，前市長謝長廷8年借677億元，而陳菊上任時全市共負債1160億元，當了11年市長後增至2542億元。

許崑源表示，陳菊擔任市長11年多，根本毫無任何建設，所有市政建設都是中央補助款支應，有的是百分百，有的是75%以上，以致中央目前都無經費，若有重大建設，請陳菊舉例說出來。

高市府發布新聞稿澄清，國民黨團引用錯誤財政數據批評高市府財政，治理情境不同，時空錯亂的比較，令人遺憾。

高市府表示，陳菊3個任期任內舉借約1000億元，1380億是承接歷任市長及原高雄縣債務，而在任內償還了1208億元。

高市府指出，過去歷任市長任內，沒有經歷過捷運紅橘線興建、鐵路地下化地方自籌款支出高峰等時期，以及縣市合併基礎建設嚴重落差的問題。同時，市府團隊所面臨的還有財劃法對百年重工業城市的不公平、勞健保欠費補助不公及縣市合併中央補助少818億元等嚴峻困境，如果沒有馬政府承諾的跳票，高雄或許不用舉債。

高市府表示，重大建設並非如國民黨所說百分之百中央補助，捷運輕軌鐵路地下化地方自籌742億元，其他重大建設地方自籌529億元，共計1271億。此外，不公平的勞健保欠費，陳菊任內還了518億元，中央政策地方買單的公教優惠存款18%也共編列了430億。

高市府強調，在肩負弭平城鄉差距的重責下，仍然達成連續7年舉借下降，民國106年達成自有民選市長以來首次的零舉債。

高市府也舉出設置15座滯洪池和一年一座圖書館等多項重大建設，顯示市府以嚴謹的財政紀律建設高雄，提供良好招商環境，已帶來城市良善的發展循環。

陳菊國民黨鐵路地下化

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