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欺負新住民？郵局搞錯她的身分還溢扣利息

2018-04-13 12:48聯合報 記者林保光╱即時報導

報稅季節即將來臨，嫁來高雄市旗津區5年多的大陸鍾姓女子收到郵局利息扣繳憑單，卻發現郵局又再將她視為非居住者，以20％扣繳稅率，扣走她的存款利息，她往返郵局要求退回溢扣利息被拒，氣得投訴，「郵局欺負新住民！」。高雄郵局今天上午經記者查證，尚未回覆。

據高雄國稅局表示，國人或一般居住者一年住滿183天，所得2000元以上扣繳率10％，非居住者才扣20％，所得低於2000元則免扣繳，須看金融機構從開戶等相關資料，能否判斷出是否為居住者。

41歲的鍾姓女子目前持有長期居留證，效期到2019年11月，正待申請中華民國身分證期間。她在高雄旗津郵局存定期存款，最近收到3張郵局寄來的扣繳憑單，因她嫁來台灣後，每年都住滿183天以上，她發現扣繳憑單卻以20％的稅率來扣她的利息，而且其中有1張所得不到2000元，也同樣以20％的稅率扣錢，才請郵局改正。

鍾姓女子說，以前也曾遇過2次同樣情形，向郵局反映後，郵局都同意更改，但這次又發生同樣的事，她再向郵局反映，郵局卻要她去找國稅局，她去國稅局以後，稅務人員發現她有長期居留證，去電給郵局承辦人員，郵局仍拒絕更改。

鍾姓女子收到郵局的3張扣繳憑單，所得給付年度都是今年，須明年5月報稅以後才能退稅，稅務人員表示可請郵局先註銷扣繳憑單，但她往返國稅局鼓山稽徵處和旗津郵局3趟，最後郵局還是拒絕退她溢扣的利息。

旗津郵局。取自Google map。
旗津郵局。取自Google map。
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鍾姓女子收到的其中1張扣繳憑單，所得不到2000元，郵局仍以20％稅率扣利息。記...
鍾姓女子收到的其中1張扣繳憑單，所得不到2000元，郵局仍以20％稅率扣利息。記者林保光／攝影
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嫁來高雄旗津的鍾姓大陸女子拿著郵局扣繳憑單和存摺，顯得無奈，直稱「郵局欺負新住民...
嫁來高雄旗津的鍾姓大陸女子拿著郵局扣繳憑單和存摺，顯得無奈，直稱「郵局欺負新住民」。記者林保光／攝影
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