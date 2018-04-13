欺負新住民？郵局搞錯她的身分還溢扣利息

2018-04-13 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



報稅季節即將來臨，嫁來高雄市旗津區5年多的大陸鍾姓女子收到郵局利息扣繳憑單，卻發現郵局又再將她視為非居住者，以20％扣繳稅率，扣走她的存款利息，她往返郵局要求退回溢扣利息被拒，氣得投訴，「郵局欺負新住民！」。高雄郵局今天上午經記者查證，尚未回覆。

據高雄國稅局表示，國人或一般居住者一年住滿183天，所得2000元以上扣繳率10％，非居住者才扣20％，所得低於2000元則免扣繳，須看金融機構從開戶等相關資料，能否判斷出是否為居住者。

41歲的鍾姓女子目前持有長期居留證，效期到2019年11月，正待申請中華民國身分證期間。她在高雄旗津郵局存定期存款，最近收到3張郵局寄來的扣繳憑單，因她嫁來台灣後，每年都住滿183天以上，她發現扣繳憑單卻以20％的稅率來扣她的利息，而且其中有1張所得不到2000元，也同樣以20％的稅率扣錢，才請郵局改正。

鍾姓女子說，以前也曾遇過2次同樣情形，向郵局反映後，郵局都同意更改，但這次又發生同樣的事，她再向郵局反映，郵局卻要她去找國稅局，她去國稅局以後，稅務人員發現她有長期居留證，去電給郵局承辦人員，郵局仍拒絕更改。