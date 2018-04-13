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師承愛新覺羅毓鋆 暢銷作家林明進贈金門200本新書

2018-04-13 08:09聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

建中名師、也是暢銷作家林明進4月1日推出新書「學生3叫我最後一名」短短不到10多天，已經有10刷佳績，成為博客來網路書店（總榜）「即時榜」第一名，林明進有感與金門深厚的淵源，特別捐贈200本新書「學生3」，希望嘉惠金門學子，在金門散播藝文種子。

林明進在金門的摯友、柏村國小校長陳為學今天欣喜的分享這項訊息，他說，林明進師承國學大師愛新覺羅毓鋆，精通易經與四書五經，古文底子又好，林去年8月從建中退休後，行程更忙，除了經常應邀到大陸主講四書、易經等，也出版多本暢銷書籍。

其中「學生」系列更是已經出版3本，包括「學生」、「學生2溫暖的手勢」與新書「學生3：叫我最後一名」，陳為學推崇林明進擅長從人文的角度來思考問題，用小故事讓人感受到文字的溫度。學生系列，是指學「生」，是我們一生為人的學「生」之路。我們一生都要學「生」，所以我們一生都是學生。這是這一系列一本初衷的想法。

陳為學說，「學生3：叫我最後一名」一推出，到4月10日已經10刷，林明進還特別寄了200本，請他送給金門25所全縣各級學校，他除了每校各贈送5本外，剩餘的就致贈給教國語文與喜歡寫作看書的老師，希望散播藝文的種子。

陳為學提到，他從68年擔任金門國語文主任輔導員前後共36年，結交了兩岸四地的許多名師，認識很多「大家」，他也樂於當中間的媒介，多年來他也陸續邀請包括林明進、蘇蘭等「大家」到金門輔導學生的國語文，彼此交情深厚，林明進相當喜歡金門，覺得來到這裡，好像回到家鄉宜蘭。

這本話題暢銷書「學生3」，全書共有24篇至情至性故事，書中描繪站在「人性」高度進行學習，發揮我們與生俱有的「天性」；綿延各種心醉與心碎，刻下既斑駁又華美的生之圖景。內容是一篇篇學生的故事，也是一篇篇學「生」的故事。其實是社會的縮影，放大來說，書想要傳達的是人性的光輝，成功失敗都有一條人生的路！

暢銷作家林明進近日致贈新書「學生3叫我最後一名」給金門，希望在金門散播藝文種子，...
暢銷作家林明進近日致贈新書「學生3叫我最後一名」給金門，希望在金門散播藝文種子，他的摯友、柏村國小校長陳為學今天開心的跟學子分享這項喜訊。記者蔡家蓁／攝影
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柏村國小校長陳為學今天跟學生分享書中精采的故事，學生都聚精會神的聆聽。記者蔡家蓁...
柏村國小校長陳為學今天跟學生分享書中精采的故事，學生都聚精會神的聆聽。記者蔡家蓁／攝影
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