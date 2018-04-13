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陳菊接新職前巡視重要建設 嘆高市圖書總館沒蓋高一點

2018-04-13 00:05聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊儘可能巡視她任內推動的重大建設，12日視察位在亞洲新灣區採BOT的市立圖書總館二期工程「圖書館總館共構會展文創會館」，當看到二期會館與目前市總圖的對比影像圖，她感嘆當初總圖主建築應該蓋高一點。

由台灣人壽股份有限公司參與投資興建、營運的「圖書館總館共構會展文創會館」，105年底動土，預計109年1月完工營運；會館位在市總圖西面，面積為6554平方公尺，為地上27層，地下6層的建築，未來會設研習設施、文創書局、映演設施、文創旅館、複合式商業及餐飲等服務，首創圖書館與商業建設結合的新態樣。

陳菊表示，她任內一直非常重視圖書館建設，從閱讀提升智識水準與城市氣質是12年來不變的目標，任內改造老舊圖書館空間、建造全新12座圖書館，新總館103年落成啟用，更成為高雄文化新地標、遊客來高雄必去的地方，今年旗山分館、李科永紀念圖書館會完工運轉。

她說，高市圖106年9月改制為行政法人，是國內第一座法人化的圖書館，藉此發展出創新的經營模式；高市圖書館總館被認為是一生一定要去的圖書館，如何永續經營是一項課題，如果長期只用政府的預算，圖書館藏書的豐富性將會受限，因此創立政府與民間新的模式，透過BOT的方式，權利金將能挹注市立圖書館購書與維護等，為市民提供完善的圖書建設與服務。

高市文化局表示，「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館」來每年預估挹注約5000萬元權利金，用來支應圖書館營運開銷，讓圖書館得以永續經營。

高雄市立圖書總館整個建築體像棵大樹，1樓是挑高7米5無柱空間，像樹蔭廣場，1、2樓間的夾層處，有咖啡簡餐區，3到8樓西南側設計5米深的草皮綠地景觀陽台；天井設計懸吊的空中森林，把6、7、8樓閱覽空間包覆在樹海的視野；頂樓又是一個超大空中花園，可以看到高雄港。

樓高只8層的市總圖在27層樓高的會展文創會館對比下，顯得低矮，即對同行的副市長史哲說，當年圖書總館應該多蓋一點。市總圖是史哲任文化局長時規畫興建。

高雄市立圖書總館二期工程「圖書館總館共構會展文創會館」（中間最高大樓）遠比圖書總...
高雄市立圖書總館二期工程「圖書館總館共構會展文創會館」（中間最高大樓）遠比圖書總館（右一建築）高，高雄市長陳菊認為當初總圖主建築應該蓋高一點。圖／高雄市文化局提供
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高雄市長陳菊（中）巡視高雄市立圖書總館二期工程「圖書館總館共構會展文創會館」。 ...
高雄市長陳菊（中）巡視高雄市立圖書總館二期工程「圖書館總館共構會展文創會館」。 右：高市副市長史哲。記者楊濡嘉／攝影
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圖書館文創文化局

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