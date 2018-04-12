春藝正港小劇場 大腦變新運動讓頭殼很有戲

2018-04-12 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2018高雄春天藝術節「春藝小劇場」，今年以「大腦變新運動」為主軸概念，從32件的送件中遴選出4組演出團隊作品，4月27日起至5月20日在駁二正港小劇場隆重登場。演出團隊分別為楊景翔演劇團「地球自衛隊」、奇巧劇團「我可能不會度化你」、進港浪製作劇團「來去天竺借本書」、表演家合作社劇團 「雲手春秋」。

高雄市文化局長尹立表示，為了持續打造一個鼓勵年輕創作者的平台，文化局從2016年起提供高額補助獎金的徵件計畫，成就年輕新世代創作接續不斷的機會，產生多元創作議題的討論，並已成功培養年輕觀眾的看戲市場。2016年到2017年共有9個團隊，演出34場，觀眾從1700多人次成長到5000多人次，兩年之間足足成長3倍，可見小劇場的驚人號召力。

2018春藝小劇場的四個團隊所帶來的作品故事內容挑戰度極高，具有高度創作企圖，劇情有引發人類與環境的共存議題、虛實之間的網路文化現象、跨語言跨族群跨時代的敘述，與觀眾對話的連結更為有趣緊密。連續兩年送件與獲邀的楊景翔演劇團和表演家合作社劇團表示，在高雄春天藝術節的聯合資源下，不論是在多元題材創作的支持之外，在整體宣傳、觀眾開發參與、演出製作提升上，也都給予堅強的後盾。

楊景翔演劇團4月27日至29日演出「地球自衛隊」，故事背景發生於距今約一百年後，人工智慧已經取代了大多數人類的工作，甚至政府機構也由AI運作，人類已經無法脫離AI生活。社會新鮮人小希為了求職，因緣際會下加入了名為「地球自衛隊」的神秘組織，原以為這是一個單純的遊戲公司，卻在揭開重重黑幕後，小希發現人類未來的命運，竟然操控在自己設計的遊戲當中。

奇巧劇團5月4日至6日演出「我可能不會度化你」，這是一齣宗教狂想劇，也是一則超脫宗教的現世寓言。編導劉建幗試圖透過新鮮有趣的角度，講述由與宗教有關，卻並非為傳教而生的故事。劇情由佛陀帶著徒弟阿難前往南洋風味的小島上度假開始，在小島上遇見了來自不同文化的Yes基督展開。

進港浪製作5月11日至13日演出「來去天竺借本書」，導演吳言凜表示，每個人都有一段屬於自己的取經路要走，因為我們都有屬於自己要面對的徬徨。五位劇場新生代男演員洪唯堯、徐浩忠、高偉哲、楊迦恩、辜靖傑等合作，將透過劇場語彙再次翻案文學經典「西遊記」。