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屏大無人商店開張 這家店賣的是誠實與愛心

2018-04-12 16:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

無人商店正流行，國立屏東大學以無人的概念推出「誠實商店」，學校以募集的二手物品義賣，商店無人看管，只要看上滿意的物品，就可以依標價直接把錢投入愛心箱，所有義賣所得將全數投作屏大校務基金，作為學生急難救助金或弱勢助學金。

誠實商店位於屏東大學屏商校區圖資大數4樓，今天下午開張義賣，許多同學迫不及待到場選購只需付銅板價的好康商品，學務長曾耀霆的書法家父親曾啟明捐出3幅墨寶，學術副校長林曉雯當場購買響應，並捐出5000元，應用化學系則捐出自製的紫雲膏共襄盛舉，第一天的師生買氣就很旺。

誠實商店平時並無人看管，校內外顧客都可自由進出，也讓來往於圖書館閱覽室自習討論的師生民眾，可以隨手貢獻愛心。商店內有書籍、3C產品、生活用品、文具、工藝品、電器和包包等商品，多為師生捐贈的二手商品，訂價也幾乎都是「銅板價」，有的只要50元、10元，甚至還有5元商品。

師生自由挑選商品後，可自行依照物品上的標價，把零錢投入愛心箱內，只要用少少的零錢，就獲得大大滿足。校長古源光在開幕式剪綵後表示，誠實商店除了讓物品永續利用外，更是學校推動品德教育的一大特色。

開幕剪綵之後，在現場排隊等候的同學立即進入店內挑選心愛的商品，一名女同學搶得頭香，以200元買了心儀已久的一台電磁爐，總務長陳永森、學務長曾耀霆及實習就業輔導處許蔚農處長，也分別選購了馬克杯等物品，個個滿載而歸。

屏大學務長曾耀霆表示，誠實商店的義賣所得，將會全數捐入屏大的校務基金中，做為學生急難救助金或弱勢助學金，用來幫助更多需要幫助的同學。

屏東大學誠實商店開張，有無人商店的誠實精神，更有愛心。圖／學校提供
屏東大學誠實商店開張，有無人商店的誠實精神，更有愛心。圖／學校提供
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屏東大學誠實商店開張，學校以二手物義賣，所得全數做為校務基金用於學生。圖／學校提...
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屏東大學誠實商店開張，學校以二手物義賣，所得全數做為校務基金用於學生。圖／學校提...
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屏東大學誠實商店開張，學校以二手物義賣，所得全數做為校務基金用於學生。圖／學校提...
屏東大學誠實商店開張，學校以二手物義賣，所得全數做為校務基金用於學生。圖／學校提供
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