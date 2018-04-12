有看有玩有比賽 高市51勞動節邀民眾PK勞動知識拿獎金

2018-04-12 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市今年五一勞動節除了延續以往模範勞工表揚、「嘉南東高屏好遊」聯合休閒優惠、增加勞工電影節放映場次外，為了讓民眾對勞動議題更有感，5月12日還在大魯閣草衙道草衙劇場，推出「勞動法令加油戰」比賽，號召學生及社會民眾組隊參賽，PK勞動知識，冠軍獎金高達5萬5千元。

勞工局12日舉行「工來工去，權是為你」五一勞動節宣傳，勞工局說，4月21日「模範勞工暨績優工會表揚大會」，將感謝各領域表現優異的勞工及工會團體；4月28日「世界職業安全衛生日暨職務再設計體驗活動」在漢神巨蛋登場，以各式輔具讓民眾體驗視障者或肢障者日常生活的不便，對他們在職場的需求更感同身受。

5月1日勞動節當天，勞工局與文化局共同在高雄市圖書總館「際會廳」放映電影「不幹了─我開除了黑心公司」，探討職場的酸甜苦辣。整個5月勞工博物館還與大專院校合辦「青春校園場」電影院；台鋁MLD、高雄市電影館合也有「假日放送場」電影院，場次可至勞博館網站（http://museum_new.kcg.gov.tw/）查詢。