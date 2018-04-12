高雄誠品大統和平店5月收攤 9個月連關3店

2018-04-12 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



不敵景氣不佳？高雄又少了一家書店，誠品書店去年在高雄收了二家分店，今年5月要再收一家大統和平店，反觀高雄的健身中心越開越多家，讓人不禁聯想高雄人愛運動，不愛書看。

誠品分店在高雄多半是在百貨公司設點，去年8月一口氣收掉高雄夢時代店、大立店，最近傳出大統店要吹熄燈號，讓不少愛書人都覺得很可惜。

大統和平店潘姓主管說，誠品大統和平店租約今年5月到期，大統集團從去年就一直和誠品接洽，希望能續約，但誠品始終意願不高，潘姓主管說，大統和平店位在文化中心附近，買看、看書的消費者不少，人潮不輸其他百貨公司的分店，只不過是早年設立，空間比較不大。

誠品書局在高雄有5家店，三家分別進駐在大遠百、SOGO百貨及大統百貨，另兩家在駁二特區及高醫十全路，今年4月大統和平店已在廣告宣傳單上宣告誠品書店大統店要吹熄燈號，不少人都很惋惜，有人說，這裡最靠近文化中心，樓下就是捷運站的出口，交通很方便，可惜，高雄人不愛搭捷運，也不愛看書。

誠品大統店預計營業到5月13日，5月底前全部清空，現有空間大統和平店已和一家健身事業連鎖公司接洽，要闢為健身房。在最後一天營業日正好是母親節，當天晚上要安排黑膠唱片及民謠音樂會，要和愛書人告別。