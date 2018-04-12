親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打撈蘭嶼失聯黑鷹 疑發現2大體飛安會人員不願證實

8歲愛上大12歲音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

高雄誠品大統和平店5月收攤 9個月連關3店

2018-04-12 15:10聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

不敵景氣不佳？高雄又少了一家書店，誠品書店去年在高雄收了二家分店，今年5月要再收一家大統和平店，反觀高雄的健身中心越開越多家，讓人不禁聯想高雄人愛運動，不愛書看。

誠品分店在高雄多半是在百貨公司設點，去年8月一口氣收掉高雄夢時代店、大立店，最近傳出大統店要吹熄燈號，讓不少愛書人都覺得很可惜。

大統和平店潘姓主管說，誠品大統和平店租約今年5月到期，大統集團從去年就一直和誠品接洽，希望能續約，但誠品始終意願不高，潘姓主管說，大統和平店位在文化中心附近，買看、看書的消費者不少，人潮不輸其他百貨公司的分店，只不過是早年設立，空間比較不大。

誠品書局在高雄有5家店，三家分別進駐在大遠百、SOGO百貨及大統百貨，另兩家在駁二特區及高醫十全路，今年4月大統和平店已在廣告宣傳單上宣告誠品書店大統店要吹熄燈號，不少人都很惋惜，有人說，這裡最靠近文化中心，樓下就是捷運站的出口，交通很方便，可惜，高雄人不愛搭捷運，也不愛看書。

誠品大統店預計營業到5月13日，5月底前全部清空，現有空間大統和平店已和一家健身事業連鎖公司接洽，要闢為健身房。在最後一天營業日正好是母親節，當天晚上要安排黑膠唱片及民謠音樂會，要和愛書人告別。

大統集團主管私下表示，這家健身公司是全台連鎖，已在高雄闢多個據點 ，高雄進入夏季後，許多人不喜歡在大太陽下運動，反而愛到室內運動，健身房越開越多家，顯見高雄人比較愛運動。

誠品書店大統店，預計營業到五月十三日。記者謝梅芬／攝影
誠品書店大統店，預計營業到五月十三日。記者謝梅芬／攝影
分享
最後一天營業日正好是母親節，當天晚上要安排黑膠唱片及民謠音樂會，要和愛書人告別。...
最後一天營業日正好是母親節，當天晚上要安排黑膠唱片及民謠音樂會，要和愛書人告別。記者謝梅芬／攝影
分享
誠品書店去年在高雄收了二家分店，今年5月要再收一家大統和平店，預計營業到五月十三...
誠品書店去年在高雄收了二家分店，今年5月要再收一家大統和平店，預計營業到五月十三日。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄進入夏季後，許多人不喜歡在大太陽下運動，反而愛到室內運動，健身房越開越多家，...
高雄進入夏季後，許多人不喜歡在大太陽下運動，反而愛到室內運動，健身房越開越多家，顯見高雄人比較愛運動。記者謝梅芬／攝影
分享

誠品健身

相關新聞

每月虧本六十萬堅持賣1元水餃 老闆：行善不分對象

2018-04-12 15:01

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

高屏溪大腸桿菌超標14倍 環團籲：水源區不可改農業區

2018-04-12 14:40

美和科大就業博覽會 醫護人員就業薪情好

2018-04-12 13:15

《野蠻遊戲：瘋狂叢林》對打畫面 周六高雄可一窺究竟

2018-04-12 12:47

楚門的世界？城市街角停車也可監控！

2018-04-12 11:33

高中校園辦市集 湖南餅乾、越南辣椒都搶手

2018-04-12 10:26

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

海灣旅遊年 大鵬灣一展多樣的海灣風貌

2018-04-12 08:59

陸船頻越界 澎海巡查扣重罰

2018-04-12 08:45

攜手正修科大 高雄圓山聘外生實習

2018-04-11 23:15

金湖水庫 風吹沙成災 淹沒道路

2018-04-11 23:15

轉型莊園飯店 高雄圓山大改建

2018-04-11 23:13

務農缺工嚴重 高市農技團急徵人

2018-04-11 23:01

2周1次稽查 勞檢處緊盯中油、台電

2018-04-11 22:58

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

2018-04-11 22:06

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 PTT鄉民：這個好笑

2018-04-11 19:34

高雄圓山要揮別LKK 轉型莊園度假飯店

2018-04-11 19:22

巡山員扮柯南追山老鼠 變裝、跟監、偷拍樣樣來

2018-04-11 18:48

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48
看更多

熱門文章

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 PTT鄉民：這個好笑

2018-04-11 19:34

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

影／吳音寧去留長官決定 柯文哲：我不是她長官

2018-04-11 16:11

郵局徵志工兼清潔人員 網友酸「真是作功德」

2018-04-11 15:52

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

賴清德是台灣行政院長 柯文哲：我是台灣台北市長

2018-04-11 18:31

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

2018-04-11 15:42

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

遭議員飆罵三字經 林洲民：民代不應對人罵「趕羚羊」

2018-04-11 21:04

大甲媽跟轎必備App 今年新增YouBike站點

2018-04-11 19:59

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

議員多次追問是否適任 吳音寧說不出口

2018-04-11 19:14

吳音寧去留 柯：我不是她長官

2018-04-11 23:16

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

台東外海劇烈對流 綠島下冰雹！

2018-04-11 19:32

北捷民汐線說明會 東湖支線存廢居民險吵起來

2018-04-11 22:57

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

2018-04-11 22:06

巡山員扮柯南追山老鼠 變裝、跟監、偷拍樣樣來

2018-04-11 18:48

王世堅批世大運周年慶 柯文哲反譏後道歉

2018-04-11 23:52

阿里山嘉義製材所 具有申請世界遺產潛力

2018-04-11 19:10

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

高雄圓山要揮別LKK 轉型莊園度假飯店

2018-04-11 19:22

送錯電？中市16戶電器燒壞 台電指變壓器故障

2018-04-11 18:30

邱文祥酸老同學柯文哲 別讓北市府淪情色窟

2018-04-11 17:58

士林夜市坑人超貴水果攤 網友：至少有8攤

2018-04-11 15:36

老師帶我回家吃飯 一輩子記得他！

2018-04-11 15:27

帶女兒登記參選市議員 鍾沛君：讓選民看到最真的我

2018-04-11 15:39

大甲媽將遶境 中部交通管制看這裡

2018-04-11 17:49

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

北市府藏偷拍狼！ 柯文哲：受害者都可以來申訴

2018-04-11 15:53

恢復發放敬老津貼？ 柯文哲：政策不該反覆

2018-04-11 18:56

台灣科慕公司團協優於勞基法 鄭文燦讚：特休假很有人性

2018-04-11 18:33

大甲媽祖13日起駕 逢甲大學推跟轎必備App

2018-04-11 17:21

內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13

四月雪來了 八卦山脈桐花季美麗登場

2018-04-11 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top