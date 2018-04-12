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高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市捷運局長吳義隆今天在議會交通部門報告高市捷運整體路網規畫情形，正進行的捷運紅線岡山路竹延伸線預計113年通車；已爭取到中央前瞻計畫經費的黃線捷運原來規畫10 個轉乘站，目前增為19站；地方大力爭取的捷運小港、鳳鼻頭、林園線計畫設置18座車站；輕軌第二階段工程預定明年底完成全線舖軌。

吳義隆表示，為提升全市大眾運輸服務密度並配合全市發展，逐步建設捷運整體路網，在原有的紅線和橘線、水岸輕軌、岡山路竹延伸線的基礎上，經由經濟效益和財務指標試算，評定可行優先路線。

他說，岡山路竹延伸線第一階段的南岡山站到岡山車站，預定今年發包動工，109年底完工通車；第二階段岡山車站到湖內大湖站，高市府去年已送綜合規畫報告給交通部，交通部今年3月19日回復書面審查意見，市府正辦理修正及回復，另今年也送出環境影響給交通部，經審查修正後，上個月28日已轉環保署審查，預計今年底可獲中央核定，明年底開工，全線112年底完工，113年通車。

串連亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖、鳳山、五甲、前鎮等地區的捷運黃線，總長約21.2公里，預計設22座車站和1處機廠。

吳義隆表示，捷運黃線的轉乘站本來預定設10個，現在規畫增到19站，核心區網路密度500公尺就可到達車站。捷運黃線全案的可行性研究正由交通部審查中。

捷運小港、鳳鼻頭、林園線捷運的規畫，是北接捷運紅線，共18.7公里，預定設18個車站。吳義隆說，這條路線未來可連結屏東大鵬灣和台鐵鎮安站；目前就高架輕軌、捷運延伸等系統及建造型式進行期末報告作業後將專案向中央爭取。

高雄市捷運局捷運整體規畫，要增黃線及小港、鳳鼻頭、林園線。圖／聯合報系資料照片
高雄市捷運局捷運整體規畫，要增黃線及小港、鳳鼻頭、林園線。圖／聯合報系資料照片
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高雄市捷運局預計輕軌二階段工程明年底完成全部舖軌。圖／聯合報系資料照片
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捷運岡山輕軌

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