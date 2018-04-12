海灣旅遊年 大鵬灣一展多樣的海灣風貌

2018-04-12 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



大鵬灣潟湖廣達532公頃，適合各式水上活動。圖／本報資料照 分享 facebook

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」將於本月14日起，連續3個周休假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地熱鬧登場，除了有各式遊艇、帆船展出，主辦單位並規劃水上摩托車暨水上鋼鐵人表演賽，還有專業潛水船宿遊艇首度公開亮相，一展大鵬灣多樣的海上風貌。

大鵬灣在日據時代稱為「大潭」，曾是日人在二次大戰期間建置的南進基地，光復後改名為「大鵬灣」，沿用至今。 這裡同時也是全台面積最大的單口囊狀潟湖，面積廣達532公頃。

屏東縣長潘孟安表示，屏東是台灣西海岸最適合且最安全的水域，大鵬灣國家風景區管理處連續4年規劃水上摩托車、橫渡小琉球帆船賽、立式划槳等創新活動，並與業者策略結盟，已讓大鵬灣成為發展海上運動重要基地。

鵬管處副處長郭振陵指出，觀光局定調今年為「海灣旅遊年」，活動包括超大規模的水上賽事與體驗、全台獨家的豪華遊艇魅力，以及重量級卡司陣容的舞台表演，另外還有立式划槳(SUP)首場台灣聯賽、年度帆船賽事、平價遊艇行程專案等。

4月14日開幕當天，除了水上摩托車大賽暨鋼鐵人表演賽，今年的立式划槳SUP競速繞標賽，更是台灣區聯賽的初登板，已有香港、大陸的選手陸續報名；創意環保船比賽也新增國中組，讓更多學校有機會組隊參加；重型帆船賽迄今報名船數已達20艘，已突破歷年紀錄，其中最大艘的更長達60呎。

另外東方渡假酒店也結合了嘉信遊艇，合力推出藍色公路的遊艇套裝行程，行程中包含了海上遊艇的玩樂，以及國際級的飯店住宿、餐飲，平均個人費用還不到1萬元，讓遊艇遊程成為新選擇。